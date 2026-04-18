Acoso escolar
Un menor de 14 años, hospitalizado tras ser golpeado por un compañero de instituto en Fuengirola
La agresión se produjo en un cambio de clase en el IES Santiago Ramón y Cajal, y la madre afirma que el centro había sido informado previamente del conflicto entre el agresor y la víctima
Laura Rubio
Un menor de 14 años ha sido agredido físicamente por un compañero de clase en el IES Santiago Ramón y Cajal, de Fuengirola el pasado jueves 16 de abril.
El suceso tuvo lugar en un cambio de clase dentro del citado centro. Según explica la madre de la víctima, el chico se encontraba desprevenido cuando el agresor le propinó un puñetazo en la mandíbula, rompiéndosela en dos.
El menor será operado
Por la gravedad de las lesiones, el menor, que fue inicialmente trasladado al Hospital Carlos Haya, ha sido desplazado este sábado al Hospital Civil para someterse a una intervención quirúrjica. En ella, tal y como relata la madre, tendrán que implantarle placas de titanio en ambos lados de la mandíbula.
Indicios de acoso
Desde el centro afirman que no había indicios de acoso escolar, pero la madre ha desmentido estas declaraciones. "Tanto el instituto como la madre del agresor lo sabían. Yo había hablado con el tutor para que el otro chico no se acercase a mi hijo y tuviese cuidado", relata, apuntando que esta agresión se ha producido meses después del aviso.
Una vez se produjo la agresión, fue el propio centro escolar el que avisó a la Policía Nacional y, tras la detención, el presunto agresor pasó a la Fiscalía de Menores y se ha hecho cargo de las investigaciones
Mientras continúa la investigación policial y de la Consejería de Educación, la Fiscalía de menores ya ha intervenido en el caso y ha adoptado las medidas pertinentes.
"Las cosas se hablan, no se pega", expresa la madre, quien reconoce que, a pesar de que se habían producido comentarios por ambas partes, su hijo nunca había llegado a las manos porque "esa no es la solución".
- Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | El tramo de calificación abre la competición
- El Pleno de Córdoba da luz verde definitiva a la ampliación del hospital San Juan de Dios para construir un nuevo edificio en la cota superior del actual aparcamiento
- El tramo urbano del Rally Sierra Morena obliga a cerrar Vallellano este viernes: horarios y accesos restringidos en Córdoba
- Córdoba exige a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que cumpla con las obras pendientes para evitar inundaciones
- Mapa de las cámaras de Córdoba: el Ayuntamiento instala los nuevos dispositivos para controlar el tráfico en la ciudad
- Defienden en Roma que la Córdoba romana se fundó en el Parque Cruz Conde y no en el centro
- El espectáculo del Rally Andalucía Sierra Morena arranca en Las Tendillas
- El hospital Reina Sofía rinde homenaje a sus 28.363 profesionales en la gala por su 50 aniversario en Córdoba