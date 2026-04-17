Andalucía lidera el crecimiento del empleo turístico en España con un aumento de 22.390 afiliados en marzo

El número de afiliados a la Seguridad Social en actividades turísticas creció en Andalucía en 22.390 personas en marzo respecto al mismo mes del pasado año, lo que la sitúa como la comunidad autónoma con mayor aumento de trabajadores en términos absolutos, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Industria y Turismo.

Con este incremento se sitúa a distancia de la evolución de otras comunidades autónomas, ya que en Cataluña el aumento fue de 12.770 ocupados en marzo; en la Comunidad Valenciana, de 11.437 y en Baleares, de 10.941, si bien en términos relativos esta última protagoniza la mayor subida nacional.

En total, el sector suma en Andalucía 348.806 ocupados en actividades turísticas, de los que 287.638 son asalariados y 61.168 autónomos, por lo que es la región con más empleados en esta actividad, seguida de Cataluña, con 309.644 y la Comunidad de Madrid, con 206.079.

En términos relativos, el mayor crecimiento se produjo en Baleares, con una subida de afiliados del 11,1 por ciento en marzo respecto al mismo mes de 2025, hasta alcanzar 109.834; Andalucía anotó la segunda mayor subida, de un 6,9 %, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana, con un 6,3 y 5,5 %, respectivamente.

Un 2,5% de crecimiento durante el mes de marzo

En toda España, los afiliados en alta laboral vinculados a actividades turísticas aumentaron en 115.044 personas, hasta superar ligeramente los 2,87 millones de trabajadores, lo que supone un incremento del 4,2 % respecto al mismo mes del año anterior.

En el conjunto del mercado laboral los afiliados crecieron un 2,5 % en dicho mes, mientras que en el sector servicios aumentó un 3 %.

El empleo turístico supone en España el 13,2 % del total de afiliados a la Seguridad Social.

La variación de los afiliados fue positiva en hostelería donde se registra un aumento de 86.017 afiliados (39.319 en los servicios de alojamiento y 46.698 en los servicios de comidas y bebidas); por el contrario, la variación en marzo fue negativa en agencias de viajes donde se registra un descenso de 10.241 trabajadores. En las otras actividades turísticas el aumento fue de 39.268 trabajadores.

Por su parte, el empleo autónomo en turismo, que representa el 17,5 % del total de trabajadores afiliados, se incrementó ligeramente, un 0,7 %, en el conjunto del país.