Felipe VI conoce en Almería el ejército del futuro con drones y robots de sello español

El rey Felipe VI ha visitado este jueves la Campaña de Experimentación Táctica 2026 en la Base Militar Álvarez de Sotomayor, en Viator (Almería), donde ha conocido de primera mano los avances tecnológicos que marcarán la evolución de las Fuerzas Armadas hacia el horizonte de la Fuerza 35.

Se trata de un proceso de transformación orientado a garantizar la eficacia operativa en los escenarios de combate del mañana, marcados por la hiperconectividad y las tecnologías disruptivas, en el que la Brigada de la Legión juega un papel fundamental como punta de lanza de esta reconversión.

Durante la jornada, el monarca ha recorrido diversas estaciones de trabajo donde el Ejército de Tierra evalúa sistemas autónomos no tripulados, tanto aéreos como terrestres, desarrollados mayoritariamente por la industria nacional.

El comandante Joaquín Peralta, analista del Centro de Fuerza Futura, ha explicado ante los medios que estas campañas "no son una demo o una feria de armamento, no son una exposición". "Son unos ejercicios de experimentación en los que integramos sistemas aportados por la industria nacional y los integramos en las unidades de combate", ha concretado.

El rey ha presenciado demostraciones de vehículos terrestres no tripulados (UGV), que incluyen desde plataformas ligeras para apoyo logístico hasta sistemas armados capaces de lanzar fuego real en movimiento sobre objetivos a 1.200 metros con ametralladoras estabilizadas.

El Rey Felipe VI escucha las explicaciones sobre uno de los sistemas no tripulados mostrados en la Campaña de Experimentación Táctica 2026 del Ejército de Tierra, en Viator (Almería). / María León / Europa Press

Según ha precisado Peralta, estos ejercicios permiten "valorar el estado de madurez de los sistemas, comprobar si están maduros para potencialmente poder integrarlos en las unidades. Ayudar a las empresas a madurar aquellos productos que no estén lo suficientemente maduros".

En esta edición de la campaña, el número de empresas participantes se ha triplicado respecto a años anteriores, contando con más de 30 entidades nacionales, entre las que se encuentran firmas como Armmo Defense Technologies, que aportan soluciones de interceptación y sensores.

Un radar fabricado en Córdoba

Entre los avances tecnológicos cruciales en los sistemas de defensa de la guerra del futuro, también se encuentra el radar Nemus, que Indra fabrica en Córdoba. El Nemus, ya ha probado con éxito en carros de combate Leopard y juega un papel fundamental en la protección de vehículos militares frente a ataques con drones y otras amenazas contra-carro.

El comandante ha destacado el papel fundamental de estas compañías, señalando la "gran agilidad que tienen las empresas nacionales en responder a las necesidades" que les transmiten y el beneficio del retorno de información que reciben de los militares.

La experimentación también se ha centrado en la defensa contra drones (C-UAS), una prioridad extraída de conflictos recientes. Felipe VI ha observado sistemas de detección radar e inhibidores de frecuencia diseñados para neutralizar amenazas tipo Shahed o drones FPV.

El papel de la inteligencia artificial

En este contexto, Peralta ha subrayado que "la inteligencia artificial está presente en todos los sistemas". "La inteligencia artificial por sí sola no la entendemos, va asociada a cada uno de los sistemas y es un multiplicador de la capacidad de sus sistemas", ha aclarado.

La visita ha incluido la supervisión de un puesto de mando de nueva generación, adaptado para ser menos detectable y más ágil. "La transformación es continua, la transformación no va a acabar nunca. Si paramos de transformarnos y de pensar en qué vamos a necesitar para el futuro, relativamente nos estamos yendo hacia atrás", ha sentenciado el comandante.

Este esfuerzo de modernización sitúa a 2026 como el primer hito de la "Fuerza Posible", permitiendo al Ejército español alinearse con los estándares de la OTAN y anticiparse a un entorno operativo donde, según el mando militar, la capacidad de adaptación será clave ante lo inesperado.