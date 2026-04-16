Antonio Sanz asegura en Córdoba que Andalucía ha reducido las listas de espera "en casi medio millón de pacientes"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha defendido este jueves que Andalucía está reduciendo sus tiempos de espera sanitarios por encima de la media de España y que ha dejado de ser la comunidad autónoma donde más se tardaba para ser atendido por un médico especialista.

En declaraciones a los periodistas antes de la inauguración del 46º Congreso de la Sociedad Española de Inmunología que se celebra en Córdoba, Sanz se ha referido a los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, que registran un tiempo de espera de 173 días para operarse en Andalucía durante el segundo semestre de 2025, encabezando las comunidades autónomas.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (i), este jueves, en el 46º Congreso de la Sociedad Española de Inmunología celebrado en Córdoba. / Víctor Castr

Volumen de personas esperando una intervención quirúrgica

El volumen de personas que estaban aguardando una intervención quirúrgica no urgente se sitúa en una tasa de 23,51/1.000 habitantes y el número de pacientes que esperan más de seis meses suponen el 32,2 %. A 31 de diciembre, en Andalucía se esperaba 136 días para ser atendido por un especialista.

El consejero ha defendido que la región ha avanzado cuatro puestos en esta clasificación, lo que considera "importante" y "un avance destacado" después de la "muchísima tardanza" que el PP se encontró al llegar al Gobierno, y que ahora se sitúa por delante de Navarra, Canarias y Aragón.

Reducción de las listas de espera "en casi medio millón de pacientes"

"Hemos conseguido reducir las listas de espera en casi medio millón de pacientes que, por cierto, Montero escondió en los cajones cuando era consejera de Sanidad", ha criticado Sanz, que se ha preguntado si la candidata socialista "va a hacer ahora lo mismo" para reducir esas listas.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (i), este jueves, en el 46º Congreso de la Sociedad Española de Inmunología celebrado en Córdoba. / Víctor Castro

Ha considerado que gracias a las medidas de la Junta hoy en Andalucía "se espera menos y se opera a más personas" y que el tiempo medio de espera en 2018 superaba los 200 días y "hoy se alcanzan cifras inferiores y ha dejado de ser la última".

El número de pacientes a la espera de operación se reduce casi un 17%

Ha señalado que el número de pacientes que esperaba ser operado ha descendido casi un 17 % y en España lo hizo un 4,2 %, mientras las personas que esperaban a ser operadas fuera de plazo de seis meses ha descendido un 14,3 % y en todo el país un 4,2 %. En cuanto al tiempo medio de espera para ser operado, ha defendido que ha descendido más de un mes frente a los diez días que desciende a nivel nacional.

"Eso es mejorar las cosas", ha sentenciado Sanz, para quien "se va por un mejor camino pero queda mucho por hacer y el objetivo tiene que seguir siendo mejorar y avanzar".