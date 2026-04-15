Más de 20.000 docentes aspiran a las oposiciones de Secundaria en Andalucía de 2026: cuatro por cada plaza ofertada

A dos meses de las oposiciones de profesores de la Junta de Andalucía, la Consejería ha publicado el listado provisional con los aspirantes en los cuerpos de Secundaria (también a Catedráticos), Música y Formación Profesional. En total, tal como ha comprobado este periódico, se han inscrito al examen del 20 de junio más de 21.000 aspirantes para cubrir las 5.047 plazas que ha abierto la cartera de Carmen Castillo. Es una cifra que se sitúa casi a la mitad de la estimación que hizo el Gobierno andaluz a principios de año, que calculó que se presentarían a la prueba alrededor de 35.000 aspirantes.

La participación ha bajado considerablemente con relación a las oposiciones convocadas el año pasado, cuando se registraron 41.852 personas docentes. Dicho de otra forma, el número de examinados ha caído casi un 50% en tan solo un año, a pesar de que el volumen de plazas ha disminuido alrededor de un 30%. Como consecuencia, mientras que la ratio media en 2025 se estabilizaba en seis aspirantes por cada plaza fija, este año la cifra disminuye a una media de cuatro profesores por cada vacante.

Según el listado provisional de la Junta, del total de aspirantes inscritos en el listado provisional, la gran mayoría pertenecen al cupo general, mientras que más de 300 forman parte de la reserva de discapacidad. Por provincias, tal como desglosa un estudio elaborado por el sindicato Csif, el mayor volumen de aspirantes está en la provincia de Sevilla, con más de 4.300 participantes. Le sigue Málaga, con alrededor de 2.900 examinados, y Cádiz y Almería, con más de 2.500 aspirantes. Con más de 2.000, Jaén, Granada y Córdoba reúnen un volumen de participantes similar, siendo Huelva la provincia con menor número de inscripciones: alrededor de 1.500.

Cabe recordar que el total de aspirantes -cuya lista definitiva todavía no está publicada- se examinarán para obtener una de las más de 5.000 plazas que ha puesto a disposición la Junta. En total, se han habilitado 4.406 plazas de Secundaria, 201 de Música y Artes Escénicas y 440 de Formación Profesional.

La especialidad más demandada por los aspirantes es Educación Física, seguida de Orientación Educativa y disciplinas STEM como Matemáticas e Informática

El listado provisional también desvela cuáles son aquellas especialidades que copan más interés por parte de los docentes y, por lo tanto, que aglutinan un mayor porcentaje de inscripciones. La especialidad más demandada por el colectivo de docentes es Educación Física, con más de 3.000 aspirantes. A este cuerpo le sigue Orientación Educativa, con algo más de 2.000 personas apuntadas y Formación y Orientación Laboral, con más de 1.500. Tras estas opciones, están aquellas que forman parte de la rama STEM, como Matemáticas e Informática, ambas especialidades que en las oposiciones de 2025 dejaron el 52% y el 41% de las plazas libres, según la Consejería de Educación. En cada una de estas áreas se han presentado alrededor de 1.500 personas.

Un profesor, en una clase de Matemáticas. / Álex Domínguez

Otras de las disciplinas más demandadas por el profesorado, como Física y Química, Sistemas y Aplicaciones Informáticas, Intervención Sociocomunitaria y Tecnología, se mantienen alrededor de los mil inscritos por especialidad.

En la otra punta del ranking, las especialidades que menos éxito han tenido entre los aspirantes son Vidrio y Cerámica, Peluquería y Soldadura y Producción Artes Gráficas. En este sentido, cabe destacar que las enseñanzas vinculadas con las artes escénicas también han sido algunas de las menos demandadas por los docentes. Entre ellas, Guitarra Flamenca, Coro, Acordeón y Contrabajo. Sin embargo, pese a tener menor participación, la escasez de oferta eleva las ratios de plaza por aspirantes.

Ratio de plazas por aspirantes

El estudio de Csif analiza el número de aspirantes que compiten por cada plaza. En el cuerpo de Secundaria cabe destacar que Educación Física, Física y Química, Matemáticas e Intervención Sociocomunitaria son las áreas con las ratios más altas. Según el informe, cada plaza se sorteará entre 5 y 7 aspirantes. En el ámbito de Música y Artes Escénicas, las ratios se elevan debido a, tal y como se ha mencionado anteriormente, la baja oferta de plazas. Por lo tanto, las ratios de las plazas de disciplinas como Canto, Tuba, Guitarra o Danza Contemporánea se mueven entre los 7 y 11 aspirantes por cada vacante.

Educación Física, Física y Química, Matemáticas e Intervención Sociocomunitaria son las áreas con las ratios más altas

Finalmente, la ratio de plazas de Formación Profesional baja con relación al resto de cuerpos. Esto se debe, principalmente, al aumento de plazas en este ámbito. Especialidades como Soldadura tan solo tiene 2,5 aspirantes por plaza y Producción de Artes Gráficas, alrededor de 5, con 20 plazas habilitadas. En el extremo, Estética -a la que se presentan más de 300 participantes- aglutina una ratio de 8,7 aspirantes por cada plaza y para una vacante de Patronaje y Confección deberán competir alrededor de 5 aspirantes.

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A modo general, la ratio disminuye hasta en dos aspirantes (de seis a cuatro) con relación a las oposiciones del año pasado que, al abrir plazas para Primaria congregaron al doble de aspirantes.