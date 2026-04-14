Montero cuestiona la encuesta del Centra "hecha por el PP con recursos públicos" y mantiene que presidirá la Junta

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha cuestionado este martes los resultados del Barómetro Andaluz elaborado por la Fundación pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, al entender que es "una encuesta del Partido Popular hecha con recursos públicos del conjunto de los andaluces", y se ha reafirmado en su pronóstico de que ella será la próxima presidenta de la Junta de Andalucía tras las elecciones del 17 de mayo a las que concurre como candidata socialista.

En una atención a medios en la sede del PSOE-A en Sevilla, la dirigente socialista se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas al hilo de los resultados del Barómetro Andaluz que ha publicado este martes la Fundación Centra, que auguran que el PP-A ganaría las elecciones andaluzas con entre 54 y 57 escaños --cuando la mayoría absoluta se alcanza con 55 diputados en el Parlamento andaluz--, mientras que el PSOE-A podría obtener su peor resultado histórico en estos comicios y quedarse por debajo de 30 representantes; en concreto, con una horquilla de entre 26 y 27 diputados.

María Jesús Montero ha considerado que las conclusiones a las que llevan estas encuestas se sitúan en "el marco mental que quiere instalar permanentemente" el PP, para el que "la democracia no existe", y "no hace falta ni siquiera la apertura de las urnas", porque los 'populares' pretenden trasladar la idea de que tienen la victoria garantizada, según ha venido a abundar la líder socialista.

Frente "a esa desmovilización que pretende el PP", los socialistas ofrecen "soluciones a los problemas reales de la ciudadanía, en materia sanitaria, de Formación Profesional, en la atención a la dependencia" o en cuestiones relativas al acceso a la vivienda, según ha agregado la líder del PSOE-A, que ha subrayado así que desde su partido hablan "de las políticas, de los problemas de los ciudadanos y de las respuestas que cada formación política plantea a la ciudadanía".

"De eso es de lo que tenemos que hablar", según ha remarcado María Jesús Montero, quien a preguntas de los periodistas ha añadido que a los socialistas lo que les "dicen las encuestas", también la de la Fundación Centra, es que "los ciudadanos no aprueban la gestión de la Junta de Andalucía especialmente en el sistema sanitario", y "más de la mitad de los ciudadanos, incluso en encuestas hechas por el PP, trasladan un absoluto malestar y descontento" al ser "conscientes de la privatización que está sufriendo el sistema de salud".

Ha añadido que "de la propia esencia de esas encuestas se desprende lo que nos dicen la calle, los colectivos, las agrupaciones, los lugares en los que acudimos para que la gente nos traslade cuáles son las demandas que quieren que incorporemos a nuestro plan de gobierno", y al respecto ha subrayado que "algunos de esos problemas que se expresan por los ciudadanos van a formar parte" de la "agenda" de las "primeras decisiones que tome el Consejo de Gobierno presidido" por ella misma tras las elecciones del 17 de mayo.

Al respecto, ha remarcado que "la eliminación de las listas de espera" en la sanidad es "la prioridad número uno" que hay que abordar desde la Junta, seguida de "la construcción de viviendas públicas" y el "acceso al alquiler que requieren los jóvenes de Andalucía", según ha abundado.

Para Montero, "lo fundamental" es posibilitar que "la gente pueda expresar con libertad aquello que opina y que piensa", y el PSOE tiene "respuestas a esas demandas y a esas necesidades".

Ante el discurso "triunfalista" del PP

De igual modo, ha advertido de que "la mejor manera de perder unas elecciones o de ningunear al pueblo andaluz es con el discurso triunfalista que transmite permanentemente el PP, que parece no recordar y no tener memoria de lo que ha ocurrido en la comunidad autónoma en varias ocasiones", cuando "las encuestas apuntaban en una dirección" y, tras la apertura de las urnas, y después de que los ciudadanos se expresasen "en primera persona", se mostró "una realidad totalmente distinta", ha avisado.

En esa línea, María Jesús Montero ha manifestado que "la realidad que pregona" el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, es "distinta de la que vivimos en el día a día los andaluces cuando pedimos cita con nuestro médico de familia, cuando nuestro niño quiere estudiar Formación Profesional, o cuando estamos esperando la ayuda de la dependencia", ha agregado.

Defensa de su candidatura

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre las críticas que desde el PP se han realizado acerca de que no haya renunciado a su escaño en el Congreso de los Diputados tras convocarse las elecciones andaluzas, María Jesús Montero ha replicado que a los 'populares' "desde el primer día les ha dado miedo" su candidatura a las elecciones autonómicas, y "han estado permanentemente queriendo trasladar que esa apuesta no era real".

"Lo que quieren permanentemente es desautorizar la candidatura" que ella encabeza, ha acusado Montero a los 'populares', quienes, en su opinión, "no quieren hablar de las políticas", sino que "quieren hablar de las anécdotas, de las personas, de cuestiones que no les afectan a la vida de la gente".

Frente a ello, la dirigente socialista ha defendido que "hay que hablar de la salud, de la educación, de lo que los ciudadanos quieren escucharnos a los políticos", y en esa línea ha invitado a los andaluces a ser "protagonistas de su propio futuro, de su destino", desde la premisa de que "nadie puede decidir" por ellos, y son ellos quienes tienen que "decidir cuáles son aquellos servicios públicos que mejor garantizan la cohesión social, la igualdad y, por supuesto, las oportunidades de todos los ciudadanos con independencia de su renta".

De igual modo, María Jesús Montero ha dicho que está "encantada de ser la candidata" del PSOE-A, y ha augurado que será "la próxima presidenta de la Junta de Andalucía". "Con ese ánimo trabajo; por tanto, segura de una victoria a la que nos llevarán los progresistas, los hombres y mujeres que confían en el futuro de Andalucía", ha zanjado la líder del PSOE-A.