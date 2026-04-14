Juanma Moreno recuerda que "no hay nada ganado" después de que el CIS andaluz le deje a las puertas de la mayoría absoluta para el 17M

De celebrarse ahora las elecciones andaluzas, el PP rozaría las mayorías absoluta. Según el barómetro del Centra, los populares obtendrían una horquilla de 54 a 57 escaños la mayoría absoluta se sitúa en los 55 diputados-. Sin embargo, pese al resultado de las encuestas, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha llamado a la calma a los suyos y ha recordado que, hasta el 17 de mayo, "no hay nada ganado".

Aunque el conocido como CIS andaluz otorga a los populares unos porcentajes de apoyo similares a los de 2022, Moreno obtendría el 42,8% de los votos, esta vez, la mayoría no sería tan holgada como la obtenida en aquel momento. Ante esta situación, el líder de los populares, que ha atendido a los medios de comunicación este martes en Sevilla, ha pedido a sus votantes no caer en la "confianza".

"Los datos del central lo que refleja es que hay una mayoría de andaluces que quieren estabilidad y, por tanto, que quieren una mayoría de estabilidad, que añoran los andaluces y que añoran también en otras partes de España", ha asegurado el presidente a preguntas de los medios. Incluso así, Moreno ha echado el balón al suelo y ha subrayado que las encuestas son "la foto del momento". "Quedan cinco semanas para las elecciones", ha recordado el presidente.

O "mayoría estable" o "el lío"

La fotografía que refleja este último Centra deja al PSOE de María Jesús Montero con un margen de entre 26 y 27 diputados con el 21% de los apoyos, lo que sería el peor resultado de los socialistas en la comunidad. El PSOE se encuentra en esta situación desde diciembre de 2024, cuando este mismo sondeo le dio 27 escaños, por debajo de lo obtenido por Juan Espadas. A la izquierda del PSOE los escaños se mantienen entre siete y nuevo.

El presidente de la Junta ha señalado el crecimiento "más lento y ralentizado" de Vox en Andalucía. El Centra le ha otorgado una cifra similar a la que le dio en las últimas encuestas. Los de Manuel Gavira obtendrían el 15% de los votos, que le otorgarían entre 17 y 20 diputados. Actualmente la formación tiene 14 diputados. Por ello, Moreno ha insistido en la importancia de la "prudencia" antes de conocer el resultado.

Como ya ha hecho en múltiples ocasiones desde que convocó las elecciones, Moreno ha recordado que Andalucía, tras el 17M, podría verse en la situación en la que están otras comunidades como Extremadura o Aragón. "O tener una mayoría estable, como la hemos disfrutado a lo largo de estos cuatro años, o meternos en el lío en el que se encuentran desgraciadamente otros territorios, que llevan ya medio año sin gobierno".