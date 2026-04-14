Juanma Moreno roza la mayoría absoluta, Vox se estanca y el PSOE se aproxima a su peor resultado el 17M

Juanma Moreno roza la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del 17M con una horquilla de 54 a 57 escaños; el PSOE de María Jesús Montero cae a su peor resultado con entre 26 y 27 diputados; Vox ralentiza su crecimiento y se queda con entre 17 y 20 parlamentarios; y la izquierda de Por Andalucía y Adelante Andalucía se mantiene estable con una suma de entre 7 y 9 diputados. A poco más de un mes de las elecciones autonómicas, el Centro de Estudios Andaluces, el conocido como CIS andaluz, dependiente de la Junta de Andalucía, ha publicado un nuevo barómetro que viene a ratificar la tendencia reflejada en las encuestas publicadas durante las últimas semanas por organismos privados o incluso por el CIS de José Félix Tezanos.

El PP mejora respecto a la última encuesta

El PP de Juanma Moreno mejora en esta encuesta realizada en marzo (tras las borrascas y la crisis ferroviaria) los datos del último barómetro de diciembre marcado por la crisis de los cribados que le dejó fuera de la mayoría absoluta situada en 55 diputados. Así, se haría con el 42,8% de los votos, un porcentaje muy similar al que obtuvo en 2022 y que le dio una holgada mayoría absoluta. No obstante, el reparto de diputados, como viene subrayando el presidente andaluz, le deja en el límite: la estimación lo sitúa de 54 a 57 escaños.

El PSOE sigue estancado

Por su parte, el PSOE sigue estancado en los datos del CIS andaluz. Hace un año, en diciembre, tenía un 21,4% de los votos y hasta 27 escaños. En el de diciembre, el balance fue de un 21,4% de apoyos y entre 25 y 28 escaños. Prácticamente en el mismo punto que hace un año y muy lejos de los resultados de 2022 con 30 escaños y un 24,1%. Ahora, el último barómetro publicado antes de las elecciones le mantiene en el 21% con un margen de entre 26 y 27 diputados, una cifra que de mantenerse situaría a los socialistas en su peor resultado por debajo del dato obtenido por Juan Espadas en 2022.

Vox suma cuatro puntos desde las últimas elecciones

El barómetro del Centra refleja también un estancamiento de Vox que se quedaría en un 15% de los votos y entre 17 y 20 diputados, lo que supone cuatro puntos más que en las elecciones de 2022 y cinco diputados más. Sin embargo, el dato es inferior al que obtuvo esta misma formación en este mismo estudio publicado el pasado mes de diciembre. Se aleja la posibilidad de un acercamiento de la formación de Santiago Abascal a la segunda posición que reflejaban las encuestas a principios de este año.

Por Andalucía y Adelante Andalucía se consolidan

Por último, en cuanto a las formaciones de la izquierda, el barómetro se realizó antes de la integración de Podemos en Por Andalucía por lo que su efecto no estaría contemplado. No obstante, la coalición obtendría entre cinco y seis diputados (ahora tiene cinco) con el mismo porcentaje de votos que obtuvo en 2022. Adelante Andalucía por su parte se consolida en el Parlamento andaluz con entre dos y tres diputados pero con un crecimiento superior a un punto respecto a 2022.

La encuesta se realizó entre el 27 de febrero y el 12 de marzo con una muestra de 3.600 entrevistas. En ese momento se habían cerrado ya las dos grandes crisis que ha sufrido la comunidad autónoma este 2026, como fueron el accidente de Adamuz y las borrascas, de las que según las encuestas salió reforzada la imagen del presidente Juanma Moreno. Coincide además con el inicio del ataque de Estados Unidos a Irán y los primeros indicios del movimiento del 'No a la guerra' que, al menos en esta encuesta, no muestra un cambio de tendencia en el voto.