La Junta de Andalucía reformará el decreto de difícil cobertura para paliar la falta de facultativos en zonas periféricas

La Junta de Andalucía llevará a cabo una profunda reforma del decreto de difícil cobertura para hacer frente a la falta estructural de facultativos en zonas periféricas y hospitales comarcales.

Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante un acto oficial en el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería) para presentar al doctor Mateo Silvente como nuevo director gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, en sustitución de José Miguel Medina.

El consejero ha desgranado un paquete compuesto por tres grandes medidas organizativas y retributivas destinado a garantizar la asistencia en áreas que sufren un "déficit grave de facultativo en especialidades clave y alta presión asistencial".

El primer eje de este plan será la actualización y adaptación del mapa de zonas de difícil cobertura, un proceso que se negociará en la mesa sectorial con los representantes sindicales. Sanz ha avanzado que la reforma del decreto incrementará los incentivos actuales para los profesionales que ocupen estas plazas.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (1i), supervisa las instalaciones del nuevo centro de salud de la localidad almeriense de Benahadux. / Marian León / Europa Press

Entre las mejoras contempladas destacan la consecución de una "puntuación triple en la bolsa de empleo", la flexibilización horaria, el impulso a contrataciones estables superiores a los dos años y mejoras retributivas vinculadas a la actividad extraordinaria y la reducción de listas de espera.

"La difícil cobertura requiere medidas extraordinarias, requiere medidas excepcionales, requiere medidas de incentivos y apoyo a los profesionales", ha aseverado el consejero.

El nuevo modelo de carrera profesional

El segundo pilar estratégico se apoya en el nuevo modelo de carrera profesional, sellado el pasado mes de marzo por unanimidad con todos los sindicatos (SMA, Satse, Csif, UGT y CCOO). Este acuerdo, inédito en su magnitud desde el año 2006, permite a los trabajadores alcanzar el nivel cinco de excelencia y establece un reconocimiento expreso para aquellos que desempeñan su labor en puestos de difícil cobertura.

Como tercera vía de acción, la Consejería pondrá en marcha un programa excepcional de accesibilidad focalizado en hospitales remotos. Este mecanismo persigue incentivar económicamente, mediante retribuciones reforzadas, a aquellos profesionales sanitarios —tanto del propio centro como atraídos desde otros hospitales— que de manera voluntaria asuman actividad adicional fuera de su jornada ordinaria en quirófanos, consultas u hospitalización, asegurando así la prestación de toda la cartera de servicios.

A pesar de las carencias en especialidades concretas, Sanz ha querido contextualizar el crecimiento del sistema sanitario público andaluz, que alcanza ya los 130.000 trabajadores. Ha recordado además que en el mes de octubre se logró desbloquear el pacto de la bolsa de empleo del SAS, paralizado desde el año 2013.

Respecto a la captación de talento, de las 10.200 nuevas plazas de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2025 que se ofertarán antes de diciembre, 3.539 corresponden a nuevos profesionales sanitarios.

En el ámbito provincial, Almería ha pasado de contar con 6.724 profesionales en 2018 a los 11.068 actuales, lo que supone un incremento del 64,61 %. De las nuevas plazas sanitarias ofertadas, 514 tendrán como destino los centros hospitalarios y de Atención Primaria almerienses.

Sobre el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, que abarca 34 municipios y asiste a más de 150.000 personas (cifra que supera los 200.000 habitantes durante la temporada estival), Sanz ha destacado el proceso de modernización acometido con una inversión superior a los 12 millones de euros.

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Estas actuaciones han dotado al Hospital La Inmaculada de una nueva resonancia magnética, salas de radiología digital, ecógrafos de alta gama, torres de laparoscopia 4K y la renovación de la planta de hospitalización con 153 camas eléctricas y 125 sillones para acompañantes.