¿Quién es quién en las elecciones de Andalucía? Estos son los candidatos a presidir la Junta de Andalucía

La carrera hacia el Palacio de San Telmo ha comenzado y el paso previo es el resultado de las elecciones en Andalucía el próximo 17 de mayo, en las que 6,8 millones de andaluces están llamados a votar para elegir a sus 109 representantes en el Parlamento de Andalucía.

Una vez constituida la Cámara autonómica el próximo 11 de junio, se activará el proceso para la investidura del presidente o presidenta de la Junta de Andalucía. A propuesta de la Presidencia de la Cámara, previa consulta con los portavoces de los grupos parlamentarios, se propondrá al candidato o candidata a la investidura, que se someterá a debate y votación.

Cinco partidos políticos aspiran a renovar su presencia en el Hospital de las Cinco Llagas en Sevilla: PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Y cada uno de ellos ya ha presentado a sus candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía los próximos cuatro años.

El PP concurre a los comicios con el presidente en ejercicio, Juanma Moreno, que aspira a una tercera legislatura al frente del Gobierno andaluz. En el PSOE, por su parte, aspiran por una de las mujeres con más peso político en el partido, María Jesús Montero, secretaria general del PSOE andaluz, exvicepresidenta del Gobierno, eexministrade Hacienda y mano derecha de Pedro Sánchez.

Al frente de la candidatura de Vox se sitúa Manuel Gavira, corredor de fondo en la Cámara autonómica donde es el actual portavoz de la formación y cuya candidatura reclama el peso del aparato regional frente al experimento de 2022 con la ya exmiembro del partido Macarena Olona.

La lista de Por Andalucía –que incluye a Podemos- recupera a Antonio Maíllo, que ya fue candidato de Izquierda Unida (IU) a la Presidencia de la Junta de Andalucía en 2015 y que vuelve a la primera línea de la política tras su elección como coordinador general de IU y cabeza visible de la confluencia de partidos de izquierda en Andalucía.

Por su parte, Adelante Andalucía apuesta por José Ignacio García, portavoz de la formación en el Parlamento andaluz y uno de los políticos más virales de la comunidad autónoma en redes sociales.

Juanma Moreno: el candidato del PP que aspira a renovar la mayoría absoluta

Juanma Moreno llega a la cita como presidente de la Junta desde enero de 2019 y como líder del PP andaluz desde 2014. Ha construido un perfil de dirigente moderado, de tono institucional y vocación centrista, que el PP explota como su principal activo electoral.

Moreno concurre a sus cuartas elecciones andaluzas, las terceras como presidente autonómico con el objetivo de revalidar la mayoría absoluta conseguida en 2022 y no quedar a expensas de una negociación con Vox, mirándose en el espejo de Aragón y Extremadura, donde los pactos de gobierno siguen en vilo.

Juanma Moreno, candidato del PP. / Europa Press

María Jesús Montero (PSOE): el regreso andaluz de la mano derecha de Pedro Sánchez

La apuesta del PSOE tiene un carácter inequívocamente nacional: María Jesús Montero, exvicepresidenta primera del Gobierno, exministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, y una de las personas de más confianza de Pedro Sánchez, es la candidata socialista para intentar recuperar la Junta de Andalucía tras ocho años de gobierno popular.

Montero tiene experiencia en San Telmo y en el Parlamento de Andalucía tras sus años en el gobierno andaluz, primero como consejera de Sanidad y después como consejera de Hacienda, participando en los gobiernos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.

Sus mensajes de campaña se centran en la sanidad pública y los servicios públicos como táctica de desgaste de la gestión de Moreno.

María Jesús Montero, candidata del PSOE en Andalucía / CÓRDOBA

Manuel Gavira (Vox): el hombre de aparato que aspira al ‘sorpasso’

Vox ha elegido a Manuel Gavira como candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía. La apuesta es, pues, un perfil del aparato que contrasta con la anterior candidatura de Macarena Olona en 2022 que contaba con un fuerte perfil mediático.

Gavira ha sido el portavoz parlamentario de Vox en esta legislatura. Abogado de profesión, y afiliado a Vox desde 2014, ha sido diputado andaluz desde 2018.

Su perfil político es duro, directo y sin matices centristas. Su objetivo es evitar la fuga de voto útil hacia el PP y que este no revalide su mayoría absoluta para tener opción de entrar en el Gobierno andaluz.

Manuel Gavira, candidato de Vox en Andalucía / Vox

Antonio Maíllo (Por Andalucía): la puesta en valor de la confluencia de izquierdas

Antonio Maíllo es el candidato de Por Andalucía y el rostro de la operación de reunificación del espacio a la izquierda del PSOE. Coordinador federal de IU, exlíder de IU Andalucía y candidato ya en 2015, Maíllo se presenta ahora como figura de consenso de una coalición que ha logrado sumar a IU, Movimiento Sumar, Podemos y otras fuerzas.

Se presenta como un dirigente con experiencia, aparato y cultura de coalición. Su discurso pasa por reconstruir una izquierda útil, donde prime la defensa de la sanidad, vivienda y servicios públicos.

Ente sus principales retos, mantener la confluencia, demostrar que esta no llega demasiado tarde y aguantar la presión de la candidatura de Adelante Andalucía, que aspira a quitarle un diputado en varias provincias.

Antonio Maillo, candidato de Por Andalucía. / José Luis Roca / EPC

José Ignacio García (Adelante Andalucía): relevo viral para la propuesta andalucista

José Ignacio García se ha ganado el puesto como relevo natural de Teresa Rodríguez al frente de la organización andalucista tras suplirla como portavoz parlamentario tras el abandono de Rodríguez de su acta de diputada.

El 17 de mayo, García se presentará como número 1 de Adelante Andalucía por Cádiz y candidato a la Presidencia de la Junta, mientras que Rodríguez lo acompañará en la papeleta en un puesto testimonial.

José Ignacio García ha cobrado relevancia en la política andaluza durante esta legislatura por su oposición áspera a Moreno, que ha trasladado a las redes sociales con contenidos que no han tardado en viralizarse. El partido pone el énfasis en la vivienda, sanidad y abandono territorial.