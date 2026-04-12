Juanma Moreno: "El 'no a la guerra' es un eslogan oportunista y electoral porque en el no a la guerra estamos todos"

Juanma Moreno reivindica la fortaleza de la economía andaluza, defiende nuevas rebajas fiscales y sostiene que Andalucía ha dejado atrás su papel subordinado en el crecimiento español, pese a que no sale de los puestos de cola en renta per cápita y lidera la tasa de paro. También entra en dos debates sensibles de la campaña, la inmigración y la guerra de Irán.

P. ¿Cuánto tiene que ver el supuesto milagro económico andaluz con los buenos datos generales de la economía española?

R. Nosotros habríamos volado más alto con otro Gobierno de España. Podríamos haber crecido por encima del 5% y creado más empleo. Hemos perdido oportunidades. Hay proyectos industriales que quieren instalarse en Andalucía y no pueden porque Red Eléctrica no ha hecho sus deberes. Tenemos retrasos en obra pública, vivienda y obras de agua por falta de conectividad eléctrica. Madrid y Andalucía han generado el 60% del empleo de España. La pregunta es qué habría sido de Sánchez sin comunidades gobernadas por el PP que han generado empleo bajando impuestos. Ha salvado los muebles por estas comunidades, le hemos sacado las castañas del fuego. Sin el Gobierno de Pedro Sánchez, Andalucía habría volado, nos han condenado.

P. ¿Va a proponer más bajadas de impuestos?

R. Vamos a llegar hasta donde el límite nos lo permita. Hacemos rebajas fiscales que mejoren a las clases medias y trabajadoras y activen la economía. Un ejemplo claro es sucesiones y donaciones. Vamos a seguir ampliando bonificaciones, por ejemplo entre hermanos que comparten la propiedad de una vivienda, y continuaremos con otras reformas que ayuden a los ciudadanos.

P. Andalucía sigue liderando el paro y está a la cola en renta per cápita. ¿Saldrá alguna vez de esas posiciones?

R. Las rentas por hogar han crecido un 30%, aunque la inflación, la pandemia y la guerra de Ucrania han frenado parte de esa recuperación. Vamos a salir de ahí. Tenemos una tasa de desempleo que no veíamos desde hace 18 años, récord de ocupados, más empresas que Madrid y mucha inversión extranjera. Andalucía ha dejado de ser solo turismo y agricultura. Tiene un turismo de más valor añadido, una agricultura más potente, un motor tecnológico creciente y ha dado un salto industrial muy importante. Esa economía más diversificada nos permitirá converger con la media de España.

P. Viviendas turísticas y turismofobia. ¿Cuánto le preocupan estos debates?

R. El turismo da empleo a casi medio millón de andaluces y mueve alrededor de 20.000 millones de euros. Pero es verdad que hay zonas saturadas, especialmente en ciudades como Málaga, Sevilla, Cádiz o Córdoba en algunos momentos. Tenemos que compatibilizar actividad económica y sostenibilidad. Nuestro turismo debe ir más hacia la calidad que hacia la cantidad.

P. Sobre vivienda, las políticas de la Junta no frenan la escalada de precios.

R. El problema de la vivienda es europeo, no solo andaluz. Nuestras políticas están dando resultados: somos la comunidad que más vivienda hace de España, pero son medidas a medio y largo plazo. Además, hay muchas personas que no sacan su segunda vivienda al mercado por miedo a impagos y a procesos judiciales largos y costosos. Eso hay que corregirlo. El gran fracaso de Sánchez desde 2018 ha sido la vivienda.

P. ¿Por qué descartan topes al alquiler en zonas tensionadas?

R. Porque cuando pones topes, como se ha visto en algunas zonas, lo que haces es retraer aún más la oferta. Es una medida intervencionista que desincentiva a quien puede poner una vivienda en alquiler.

"Hay zonas de Almería y Huelva que viven tensión por la inmigración pero en Andalucía no hay un problema de convivencia"

P. ¿Andalucía tiene un problema con la inmigración?

R. Hay zonas tensionadas, sí, especialmente en Almería y también en partes de Huelva, donde ha habido cambios demográficos, sociales y culturales. Pero si uno pregunta al ciudadano medio, no diría que Andalucía tenga un problema general con la inmigración. Mi reflexión es sencilla: necesitamos inmigrantes. El campo, la construcción, la hostelería, la restauración y el turismo no pueden sobrevivir sin ellos. Ahora bien, no se pueden abrir las puertas sin control. Defendemos una inmigración ordenada y políticas migratorias claras.

P. Presidente, ¿cuánto debe preocuparnos la guerra de Irán?

R. Tiene consecuencias económicas, también para Andalucía, porque somos una comunidad muy exportadora. Puede afectar a la inflación y a la economía. Las guerras nunca son buenas. Son un fracaso.

P. ¿Estará el ‘no a la guerra’ en la campaña andaluza?

R. El ‘no a la guerra’ es un eslogan oportunista y electoral. Todos estamos en contra de la guerra. Ninguno la quiere.