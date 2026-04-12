El Gobierno andaluz sobre las protestas sanitarias: "El PSOE destrozó la sanidad pública de Andalucía"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado este domingo, ante las manifestaciones convocadas por las Mareas Blancas, que resulta llamativo que estas protestas estén encabezadas por grupos políticos que "hace ocho años destrozaron totalmente la sanidad pública de Andalucía".

Fernández-Pacheco ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación en la plaza de la Constitución de Almería, minutos antes de asistir a los actos conmemorativos del 75 aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen del Mar, cita a la que también ha acudido la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez.

En su intervención, el líder del PP almeriense ha asegurado que el Gobierno andaluz toma buena nota de las reivindicaciones sanitarias. "Nosotros evidentemente respetamos muchísimo a todas las personas que libremente deciden salir a manifestarse. Solo faltaba. Cada uno es libre de tomar la calle para decir aquello que crea conveniente, está en su pleno derecho y nosotros tomamos buena nota de cada una de las reivindicaciones que esta mañana se van a dar cita en las calles de Andalucía", ha señalado.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco. / CÓRDOBA

No obstante, ha cuestionado el papel de los dirigentes socialistas en las movilizaciones y se ha referido concretamente a la actual ministra. "María Jesús Montero anunciando que va a acabar con las listas de espera en tan solo seis meses no tiene ninguna credibilidad", ha aseverado, recordando que fue "la misma María Jesús Montero que al frente de la Consejería de Salud, llevó las listas de espera a su máximo histórico".

Para ilustrar esta postura, el consejero ha hecho alusión a unas declaraciones previas de la dirigente: "Es la misma María Jesús Montero que, por ejemplo, dijo en el año 2025, allá por el mes de febrero, que en cinco meses iba a tirar el hotel de El Algarrobico (...) Pues ahí sigue el hotel de El Algarrobico".

Fernández-Pacheco ha pedido "sosegar el debate" y hacer un "análisis sincero" de la situación actual. "La sanidad pública en Andalucía hoy está muchísimo mejor de lo que estaba cuando gobernaban los socialistas", ha defendido.