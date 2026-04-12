La agencia Standard Poor's sube la calificación crediticia de Andalucía y la equipara con Madrid

La agencia de medición de riesgo Standard & Poor's (S&P) ha elevado la calificación de la Junta de Andalucía de A- (notable bajo) a A (notable medio) con perspectiva estable, lo que la sitúa al mismo nivel que la Comunidad de Madrid y un nivel por debajo de la del Tesoro Público.

Es la segunda vez que esta agencia eleva la calificación crediticia de Andalucía desde 2023, que ha pasado de BBB+ a A con perspectiva estable, calificación que no tenía desde 2012.

Según la propia agencia internacional de 'rating', esta mejora de la calificación crediticia de la Junta de Andalucía se debe al resultado presupuestario de 2025, que ha sido más positivo de lo que la agencia había estimado inicialmente.

Los resultados presupuestarios de los próximos años contribuirán, según Standard & Poor's, a seguir reduciendo por encima de lo previsto el nivel de deuda, sin que ello afecte a la posición de liquidez de la Junta de Andalucía.

Aumento de ingresos corrientes

La agencia ha explicado que las posibles tensiones presupuestarias producidas por las inundaciones se compensarán con un aumento de los ingresos corrientes, con el uso de los superávits acumulados de ejercicios anteriores, así como con el apoyo de la Unión Europea, lo que evitará que aumenten las necesidades de endeudamiento.

Según ha asegurado la Junta este domingo, Standard & Poor's ha valorado el "compromiso" de Andalucía con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

La agencia ha destacado además que la comunidad cubrirá en 2026 sus necesidades de financiación sin recurrir a los mecanismos estatales de apoyo a la deuda.

Asimismo, ha subrayado el "éxito" de las últimas emisiones de deuda pública, que han consolidado a Andalucía como el segundo mayor emisor de bonos entre las comunidades autónomas.

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Este incremento de la calificación crediticia que otorga Standard & Poor's se produce poco tiempo después de que las agencias Moody's y DBRS aumentaran también el rating de Andalucía y lo colocaran al mismo nivel que el Tesoro Público por primera vez en la historia.