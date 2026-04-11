Elecciones 17M
Montero promete una ley de tiempos de espera en la sanidad: 48 horas para el médico de cabecera y 30 días para pruebas diagnósticas
La candidata socialista insiste en que el 17M es un "referéndum por la sanidad pública" y eleva al eje central de su campaña la situación del Sistema Andaluz de Salud (SAS), prometiendo 3.000 millones más en el Presupuesto
La candidata socialista ha presentado este sábado, en un acto en Cádiz, un plan de rescate inmediato para salvar el sistema sanitario y que facilite el acceso al paciente, para que no tenga que "moverse en el laberinto de la organización". "No es posible continuar en esta situación de colapso", denunció Montero, quien se compromete a que en seis meses se eliminen las demoras en primaria y en un año se normalice la especializada. Por ley, se garantizará atención en un máximo de 48 horas en los centros de salud, 30 días para pruebas diagnósticas, 60 días para el especialista y entre 120 y 180 días para intervenciones quirúrgicas. Además, recuperará el modelo de alta resolución para que el diagnóstico y el tratamiento se resuelvan en un "acto único".
Para sostener este Plan Rescate, Montero se comprometió a inyectar 3.000 millones de euros adicionales cada año a la sanidad pública, aprovechando los 5.700 millones de euros del nuevo modelo de financiación estatal. El objetivo es situar a Andalucía a la cabeza del país con 2.350 euros de inversión por habitante. Este músculo financiero permitirá la incorporación urgente de 18.000 profesionales (5.400 médicos, 5.900 enfermeras y 6.500 perfiles técnicos y administrativos) y el impulso de un programa de retorno para recuperar el talento exiliado. "No es falta de recursos, es un problema de modelo e ideología", aseguró la candidata socialista.
Su oferta promete consenso, sentando en la misma mesa a sindicatos, Mareas Blancas, colegios profesionales y pacientes. Este pacto se aprobará en el primer año en San Telmo, asegura. Además, restaurará la Consejería de Salud con competencias exclusivas y elevará su rango a Vicepresidencia del Gobierno para que la salud sea el centro absoluto de su acción política y no se "disperse en otras funciones".
Límite a los conciertos con la privada
Montero se comprometió a frenar "la privatización encubierta" que no arregla los problemas de la sanidad. Aseguró que el deterioro "no es irreversible si llegamos ya", garantizando que "allí donde exista un hospital concertado, habrá un hospital público plenamente integrado en la red". La gestión directa volverá a ser la regla para asegurar que la sanidad sea un derecho y no un "espacio de negocio".
El nuevo modelo que presenta el PSOE andaluz garantiza la libre elección de médico y hospital y el derecho a una segunda opinión médica en un máximo de 15 días. La salud mental dejará de ser "la cenicienta del sistema" y se incorporará la salud bucodental gratuita a la cartera de servicios, empezando por niños y mayores.
Montero dejó claro que la sanidad será el eje central de su campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo e insistió en que esa cita con las urnas es un referéndum a favor de la sanidad pública.
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