Maíllo dice que si es necesario expropiará hospitales y centros de salud privados "moleste a quien moleste" para blindar la sanidad pública

El líder de IU y candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, ha dicho este sábado que si gobiernan van a desarrollar una red pública sanitaria que garantice que todos los ciudadanos tienen acceso y, si para ello es necesario expropiar centros de salud u hospitales privados, se hará "moleste a quien moleste".

Maíllo, que ha participado en una mesa informativa de la coalición sobre las medidas en el sector sanitario, ha apostado por "recuperar la sanidad pública al cien por cien" porque "los conciertos no valen".

Para ello, ha dicho al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a la candidata socialista, María Jesús Montero, que fue consejera de Salud, que hay que acabar con esos conciertos: "Ni antes Pascual ni ahora Quirón", ha añadido.

Manifestaciones por la sanidad pública de este domingo

Ha opinado que las manifestaciones convocadas por las mareas blancas este domingo en defensa de la sanidad pública van a ser "un momento de inflexión y el principio del fin" de Moreno al frente de la Junta.

Ha acusado al gobierno de Moreno de "destrozar la sanidad pública", por lo que espera que estas convocatorias sean "un golpe en la mesa" de sanitarios, pacientes y "ciudadanos en general".