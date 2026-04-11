Elecciones 17M
Adelante Andalucía presenta una candidatura "plural" en defensa de los servicios públicos
José Ignacio García, candidato a la Junta por Adelante Andalucía, señala que la formación luchará contra las políticas del PP en asuntos clave como vivienda, sanidad y formación profesional
Adelante Andalucía ha dado este sábado un paso clave hacia las elecciones del 17 de mayo al presentar una candidatura que reivindica su carácter "plural y diverso", con perfiles procedentes tanto de grandes ciudades como de pequeños municipios, unidos por un objetivo común: blindar los servicios públicos y garantizar condiciones de vida dignas para la ciudadanía.
Estrategia electoral en Málaga
La formación ha elegido para este acto Málaga, feudo del PP, algo que el candidato a la Junta, José Ignacio García, ha dicho que no es casualidad y que lo han decidido porque quieren luchar contra las políticas de ese partido donde sus vecinos más las "sufren".
Adelante quiere "dar la batalla política con más fuerza" en asuntos como la vivienda, la sanidad o la "privatización" de la formación profesional, según García.
Defensa de los servicios públicos
"Este equipo sabe lo que es esperar una lista de espera en la sanidad pública, lo que es no poder pagar el alquiler o que no te paguen las horas extras. No hace falta que nadie nos lo cuente porque lo vivimos en nuestras propias carnes", ha explicado.
Esta formación política se presenta como "una herramienta política construida desde abajo, profundamente vinculada a la realidad social del territorio", ya que García ha resaltado que son "gente normal haciendo algo extraordinario: echar a las derechas para transformar Andalucía".
Candidatos por provincias
La candidatura está encabezada en Málaga por Luis Rodrigo, informático y activista en defensa de la vivienda y la educación pública; en Córdoba por Mariví Serrano, ingeniera, profesora y referente de la marea blanca; y en Sevilla por Begoña Iza, diputada andaluza, profesora de historia y especialista en ecosocialismo.
En Huelva lidera la lista Mari García, dirigente jornalera y sindicalista, mientras que en Almería lo hace Diego Crespo, funcionario y exdiputado vinculado al activismo social.
En Granada, la candidatura estará encabezada por Inma Manzano, profesora universitaria y sindicalista, defensora de los derechos laborales desde una perspectiva feminista, y en Jaén por Alejandro Cabrera, trabajador del sector servicios y actual portavoz provincial de la formación.
Por su parte, José Ignacio García concurrirá como cabeza de lista por Cádiz, acompañado por Leticia Blanco, profesora y activista feminista y por los derechos LGTBIQ en el Campo de Gibraltar.
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