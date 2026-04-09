Los empresarios andaluces piden que no haya bloqueo tras el 17M como en otras comunidades: "Queremos que haya un Gobierno estable"

Un Gobierno estable. Este es el panorama en el que confía la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo. No importa si se da con una mayoría absoluta o mediante una coalición, pero los empresarios andaluces esperan que la comunidad tenga un ejecutivo de forma rápida tras las elecciones y genere "confianza" para el desarrollo de su trabajo.

Como cada vez que se celebran comicios, la patronal de los empresarios andaluces ha realizado sus propuestas para la próxima legislatura. En esta ocasión, desde la asociación que dirige Javier González de Lara han realizado una encuesta a sus socios, en la que han obtenido unas 600 respuestas, para conocer cuál es el sentir general de los empresarios de la comunidad autónoma y las necesidades que detectan.

"Querríamos un gobierno que genere confianza, porque no tenemos ni un minuto que perder", ha asegurado González de Lara. Así, ha reconocido que la situación por la que atraviesa Extremadura, Castilla y León o Aragón no es deseable. "Lo que quieren los ciudadanos es estabilidad y confianza en un gobierno que pueda tener herramientas para tomar decisiones", ha insistido el representante de los empresarios.

Un gobierno "empresarial"

Si bien González de Lara ha aclarado que no pueden predecir "la decisión de los ciudadanos" y que "puede ser perfectamente en un gobierno de coalición del signo que sea". Sin embargo, sí que ha subrayado que no se puede "perder meses de constitución de un gobierno". "Queremos que haya un gobierno muy empresarial que comprenda estamos a favor de las políticas sociales, pero quienes creamos progreso somos los empresarios", ha reiterado.

La patronal ha desarrollado un listado de 10 propuestas que giran en torno a la competitividad, gobernanza, personas y territorio. "Quieren ser una orientación estratégica que entendemos que deben adaptar los partidos para alcanzar un mayor nivel de desarrollo empresarial", ha explicado González de Lara. Todo, para contrarrestar la situación de inestabilidad que se vive en este momento a nivel global.

Entre las principales reclamaciones que ha desgranado el secretario general de la CEA, Luis Fernández-Palacios, está la necesidad de reducir la burocracia. Después de cuatro decretos de simplificación administrativa, los empresarios sostienen que analizar si estos esfuerzos "han dado frutos". Además, el responsable ha propuesto "elaborar de manera periódica auditorías de cargas burocráticas innecesarias".

Críticas a la empresa privada

Una mejora de la infraestructura, tanto viaria como de los recursos hídricos; la aplicación de la Lista; el impulso a la Unidad Aceleradora de Proyectos o la creación de una Unidad Tramitadora de Proyectos son algunas de las reclamaciones que hacen desde el sector empresarial. De hecho, han exigido que desde la administración pública haya una limitación de "los encargos a medios propios", que lamentan que en estos momentos se da de una forma "abusiva".

La patronal ha denunciado los ataques y el "acoso" hacia la empresa privada que, en su opinión, se dan de forma continuada en la sanidad o la educación. "Aquí lo importante no es quien lo preste, sino la garantía y la calidad de los mismos", ha defendido el presidente de la CEA. Así, ha destacado la importancia de "seguir complementando" para que esta privatización tenga un carácter "enfático".

Ambos dirigentes han explicado que el documento que han redactado estará al servicio de los distintos partidos políticos, con quienes, como han asegurado, podrán "debatirlo". González de Lara, que ha pedido que los partidos dejen a un lado su ideología, ha recalcado que "lo importante es que [el nuevo ejecutivo autonómico] sepa utilizar bien las cartas que tiene Andalucía en los últimos años".