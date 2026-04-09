Esta es la fecha en que sabrás si te toca mesa electoral en las elecciones de Andalucía: plazos y alegaciones

El calendario de las elecciones al Parlamento de Andalucía ya está fijado. Tras la disolución de la Cámara autonómica el pasado 23 de marzo, un total de 6,8 millones de andaluces están llamados a las urnas el domingo 17 de mayo.

La coincidencia de la cita electoral con las fiestas de primavera en Andalucía –último fin de semana de Patios en Córdoba y día de resaca de la Feria de Jerez, entre otros- y las primeras escapadas a la playa por el calor, vaticinan que, al igual que ocurriera en las elecciones andaluzas de junio de 2022, muchos recurran al sufragio por correo para ejercer su derecho al voto.

Junto a esta tesitura, muchos ciudadanos estarán pendientes en próximas fechas de saber si forman o no parte de una mesa electoral.

Cuándo se sortean las mesas electorales

El proceso de designación de los miembros de la mesa electoral, formada por un presidente y dos vocales, comienza con el sorteo que realizan los ayuntamientos.

Estos se celebrarán entre el 17 y el 21 de abril. Una vez efectuado el sorteo, la Junta Electorales de Zona (JEZ) procederá a notificar a los ciudadanos seleccionados, así como a enviarles las instrucciones para la mesa electoral. Estas comunicaciones comenzarán a realizarse a partir del 24 de abril.

Una de las papeletas de las elecciones andaluzas en 2022. / EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

Plazo para las alegaciones a la mesa electoral

Una vez recibida la notificación, se abre el plazo para presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona para alegar las causas por las que no se puede formar parte de la mesa electoral. El plazo es del 1 de mayo –primer día de campaña- hasta el 5 de mayo.

Concluido dicho plazo, a partir del 5 de mayo, comenzará la resolución definitiva, incluyendo en su caso la designación de sustitutos, generalmente, el primer suplente para cubrir las vacantes.

Motivos legales para no asistir a una mesa electoral

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) recoge una serie de impedimentos y excusas que eximen de la responsabilidad de acudir a la mesa electoral. La Junta Electoral de Zona dispone de cinco días de plazo para resolver sus alegaciones. Contra esta resolución no cabe recurso en vía administrativa electoral, aunque sí cualquier jurisdiccional que el interesado estime pertinente. Las impugnaciones se tramitarán por la vía contencioso-administrativa.

Entre los motivos que eximen formar parte de la mesa electoral están los siguientes:

Causas personales

Deben entenderse como causas personales que en todo caso justifican, por sí solas, que el miembro designado de una mesa electoral sea relevado del desempeño del cargo:

Ser mayor de 65 años.

La situación de discapacidad, declarada de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 13/1982, de integración Social de Minusválidos.

La condición de pensionista de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, declarada de acuerdo con el artículo 137 y concordantes de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

La situación de incapacidad temporal para el trabajo (artículo 128.1 LGSS), acreditada mediante la correspondiente baja médica.

La gestación a partir de los seis meses de embarazo y el período correspondiente de descanso maternal sea subsidiado o no por la Seguridad Social [artículo 45.1.d) Estatuto de los Trabajadores (ET) y artículo 133.bis y concordantes LGSS]. Estos supuestos deberán acreditarse mediante certificado médico o, en el caso del período de descanso por maternidad subsidiado, mediante copia del escrito de su reconocimiento.

El internamiento en centros penitenciarios o en hospitales psiquiátricos, lo que se acreditará mediante certificación de los responsables de los mismos.

La lesión, dolencia o enfermedad física o psíquica que, aunque no haya dado lugar a una declaración de incapacidad para el trabajo, impida ejercer las funciones de miembro de una mesa electoral, o convierta en particularmente difícil o penoso el ejercicio de tales funciones. La acreditación de esta causa se efectuará mediante certificado médico en el que se detallen las limitaciones que impidan o dificulten tal desempeño.

La condición de pensionista de incapacidad permanente total para una determinada profesión, siempre que los factores determinantes de la incapacidad concurran también por analogía en el desarrollo de las funciones de miembro de la mesa electoral. La acreditación de esta causa se efectuará mediante certificado médico en el que se detallen las limitaciones que impidan o dificulten tal desempeño.

La situación de riesgo durante el embarazo durante los primeros seis meses del mismo, declarada de acuerdo con el artículo 134 LGSS, siempre que los factores de riesgo determinantes de la situación concurran también por analogía en el desarrollo de las funciones de miembro de la mesa electoral. La acreditación de esta causa se efectuará mediante certificado médico en el que se detallen las limitaciones que impidan o dificulten tal desempeño.

La previsión de intervención quirúrgica o de pruebas clínicas relevantes en el día de la votación, en los días inmediatamente anteriores, o en el día siguiente a aquella, siempre que resulten inaplazables, bien por las consecuencias que pueda acarrear para la salud del interesado, bien por los perjuicios que pudiera ocasionar en la organización de los servicios sanitarios. Estas circunstancias deberán ser acreditadas mediante los correspondientes informes o certificaciones de los facultativos y de los centros en que esté previsto realizar la intervención o las pruebas.

La pertenencia a confesiones o comunidades religiosas en las que el ideario o el régimen de clausura resulten contrarios o incompatibles con la participación en una mesa electoral. El interesado deberá acreditar dicha pertenencia y, si no fuera conocido por notoriedad, deberá justificar los motivos de objeción o de incompatibilidad.

El cambio de la residencia habitual a un lugar situado en otra Comunidad Autónoma cuando, además de dicha circunstancia, se justifique la dificultad de poder formar parte de una mesa electoral.

La mesa electoral recibe el voto por correo. / MANUEL MURILLO

Causas familiares

Deben entenderse como responsabilidades o razones familiares que en todo caso justifican, por sí solas, que el miembro designado de una mesa electoral sea relevado del desempeño del cargo:

La condición de madre, durante el período de lactancia natural o artificial, hasta que el bebé cumpla nueve meses. La acreditación podrá realizarse mediante fotocopia del libro de familia o certificación del encargado del Registro Civil.

El cuidado directo y continuo, por razones de guarda legal, de menores de ocho años o de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. Para su acreditación podrá aportarse o bien copia del escrito en que se reconozca la reducción de jornada de trabajo prevista para tal finalidad en el artículo 35.7 ET o en la normativa equivalente aplicable a los funcionarios públicos, o bien certificación de las unidades responsables de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma o de la entidad local correspondiente.

El cuidado directo y continuo de familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo. Para acreditar esta contingencia podrá aportarse o bien copia del escrito en que se reconozca la reducción de jornada de trabajo prevista para tal finalidad en el artículo 35.7 ET o en la normativa equivalente aplicable a los funcionarios públicos, o bien certificación de las unidades responsables de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma o de la entidad local correspondiente.

La concurrencia el día de la elección de eventos familiares de especial relevancia, que resulten inaplazables o en los que el aplazamiento provoque perjuicios económicos importantes, siempre que el interesado sea el protagonista o guarde con éste una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad. En estos casos el interesado no solo deberá acreditar documentalmente la previsión de celebración del evento sino también el carácter inaplazable del mismo o los perjuicios económicos en caso de suspensión.

La condición de madre o padre de menores de catorce años, cuando se acredite que el otro progenitor no puede ocuparse del menor durante la jornada electoral, careciendo además el interesado de ascendientes o de otros hijos mayores que puedan hacerlo. Estas circunstancias deberán acreditarse documentalmente.

Causas profesionales

Pueden excusarse de la participación en las mesas electorales por razones profesionales:

Quienes durante el día de la votación deban prestar sus servicios a las Juntas Electorales, a los Juzgados y a las Administraciones Públicas que tengan encomendadas funciones electorales. En estos supuestos, la acreditación consistirá en el informe de los responsables de los respectivos órganos donde se detallarán las dificultades para sustituir al interesado en la jornada electoral. Se entienden incluidos en esta causa los notarios que deban realizar en la jornada electoral las funciones previstas en el artículo 91.5 LOREG.

Quienes deban prestar durante la jornada electoral servicios esenciales de la comunidad de importancia vital, como los de carácter médico, sanitario, de protección civil, bomberos, etcétera. En estos casos la justificación consistirá en informe emitido por el responsable del servicio, en el que se detallarán los motivos que impidan o hagan particularmente difícil la sustitución del interesado durante la jornada electoral.

Los directores de medios de comunicación de información general y los jefes de los servicios informativos que deban cubrir la jornada electoral.

Los profesionales que deban participar en acontecimientos públicos a celebrar el día de la votación, que estén previstos con anterioridad a la convocatoria electoral, cuando el interesado no pueda ser sustituido y la no participación del mismo obligue a suspender el acontecimiento, produciendo perjuicios económicos relevantes. Estas circunstancias deberán acreditarse documentalmente.

¿Y si tengo un viaje el día de las elecciones?

Esta circunstancia no está recogida en la LOREG como motivo de alegación, pero en caso de que se haya reservado los billetes y el alojamiento antes de la convocatoria, se puede enviar los documentos a la Junta Electoral y esperar su veredicto. En ocasiones han dejado exentas a algunas personas, ya que cancelar un viaje puede suponer un perjuicio económico.

¿Cuánto te pagan si te toca una mesa electoral?

Los presidentes y los vocales de cada mesa electoral, al igual que los suplentes que resulten finalmente como titulares recibirán una dieta de 70 euros por colaborar en las elecciones, además de tener derecho a una reducción de jornada laboral de cinco horas el día posterior a las elecciones.

A su vez, estarán protegidos por el sistema de la Seguridad Social frente a posibles situaciones que puedan deberse a su participación en estas elecciones.