El CIS sitúa a Juanma Moreno como el candidato más valorado y preferido por el 41% de los andaluces y suspende a María Jesús Montero

Juanma Moreno es el líder más valorado con una amplia distancia sobre María Jesús Montero y es el presidente que prefiere el 41% de los andaluces. Son los datos que figuran en una particular encuesta difundida por el Centro de Investigaciones Sociológicas (el CIS de José Félix Tezanos) en pleno arranque de la precampaña electoral del 17M con una muestra de 6.000 entrevistas realizadas en la comunidad autónoma. La encuesta no tiene estimación de voto ni ha pasado por la 'cocina'. Son los datos en brutos de las preguntas realizadas que, no obstante, apuntan a la consolidación de la marca personal del presidente andaluz, por encima de las siglas del partido, y un escenario opuesto en el PSOE con una candidata que parte con bajo índice de valoración, que sólo empeora el portavoz de Vox, Manuel Gavira. Las conclusiones de esta encuesta van en la misma línea que las estimaciones planteadas por el sondeo difundido el 28 F por Prensa Ibérica.

El punto de partida de la encuesta, como todas las del CIS, tiene un cierto escoramiento hacia la izquierda. De hecho, por ejemplo, en el recuerdo de voto, la diferencia entre PSOE y PP apenas es dos puntos pese a que hubo una diferencia real de más de 20 puntos. Del mismo modo, ante la pregunta de cuál es el partido que siente más cercano a sus ideas, la respuesta más frecuente es el PSOE por encima de los populares.

Pero pese a esto, recoge una buena valoración del presidente andaluz en el electorado. Concretamente, obtiene una puntuación media de 5,87 como candidato y su gestión es valorada con un 5,79 por parte de los encuestados. Frente a esto, María Jesús Montero se queda en un 3,93. Queda incluso por detrás de Antonio Maíllo (4,73) y José Ignacio García (4,88). Sólo Manuel Gavira de Vox empeora los datos de la ex vicepresidenta del Gobierno. Este respaldo a la figura de Juanma Moreno se refleja también en la respuesta a una pregunta clave, ¿quién quieres que sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía? El 41% contesta Juanma Moreno frente al 17,5 que señala a María Jesús Montero.

La encuesta del CIS apunta un factor fundamental para explicar esta diferencia de valoraciones. Los votantes del PSOE conceden a Juanma Moreno una valoración media de un 4,49 y a su candidata un 6. Sin embargo, los encuestados que recuerdan haber votado al PP dan un 8 a su presidente y un 2,5 a su adversaria política.

Otro de los indicadores que viene reflejándose en todas las encuestas aparece también en este estudio del CIS. La valoración del Gobierno de la Junta de Andalucía es buena o muy buena para el 40% de los andaluces y sólo el 25% la plantean como mala o muy mala. Sin embargo, en el caso del Ejecutivo de Pedro Sánchez la valoración es mala o muy mala en casi la mitad de los encuestados y únicamente el 22% le concede un aprobado. Esto se produce pese a que la sanidad y la vivienda son los principales problemas para los andaluces, pero aún hay una mayor confianza en el PP para que los resuelva.

La encuesta no aporta una estimación de voto. Pero sí hace combina las variables de la respuesta de intención de voto directa con la simpatía y el recuerdo de voto. El resultado de este cálculo realizado por el CIS. En este caso, el centro que dirige José Félix Tezanos plantea que el PP se encuentra en estos momentos en un 34,3% de apoyos frente a un 24,6% del PSOE.

Paradójicamente, el resultado de la encuesta cambia cuando las preguntas no se dirigen a aclarar cuál es la intención de voto a nivel autonómico y se señala al ámbito nacional. En este caso, el PSOE aparece como primera opción y partido por el que se siente más simpatía y el PP se queda estancado como segunda opción.

Vox estabilizado y pugna en la izquierda

La encuesta del CIS plantea un escenario de estabilización de los apoyos a Vox. En intención directa de Voto apenas tiene un 8,8%,en simpatía es la cuarta formación con un 5,7% y cuando se combinan ambas variables apenas alcanza un 9,5%. Esto sitúa un escenario muy lejano a un 'sorpaso' al PSOE o a un crecimiento que ponga en cuestión la mayoría amplía del PP. Básicamente, el porcentaje de encuestados que dicen que votaron a Vox en 2022 es similar a los que plantean que es su primera opción de voto. Eso sí, como plan B (segunda opción de voto) lidera la clasificación lo que refleja que existe un movimiento a favor de Juanma Moreno en las autonómicas.

En la izquierda el CIS sí dibuja un escenario que hasta ahora no estaba en ninguno de los sondeos difundidos. Establece una pugna abierta, de igual a igual, entre Por Andalucía (la coalición que ahora integra IU, Podemos y Sumar) y Adelante Andalucía. Sus líderes están valorados casi igual, y en intención directa de voto incluso aparece por encima la formación andalucista que dirige en estos momentos José Ignacio García. El 3,5% de las encuestas recuerda haberla votado en 2022; ahora el 7,7% la sitúan como primera opción, y el 15,2% como segunda.