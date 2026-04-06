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Cuantías aprobadas por el Gobierno andaluz

Publicadas ayudas de casi diez millones para investigación básica en Andalucía

Las áreas que pueden optar a los importes son cinco y las partidas van desde un mínimo de 25.000 euros hasta el 100% del coste

Investigación en Córdoba.

Investigación en Córdoba.

EFE

Sevilla

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado la convocatoria de ayudas de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación por importe de 9,65 millones para financiar proyectos de investigación básica en Andalucía.

Se trata de aquellos trabajos experimentales o teóricos que pretenden mejorar las teorías científicas existentes y obtener nuevos conocimientos en un área determinada del saber, ha detallado la Consejería en una nota de prensa, añadiendo que estos incentivos pretenden «contribuir a potenciar y ampliar las capacidades del sistema andaluz del conocimiento y su actividad de transferencia con el fin de lograr niveles más altos de eficiencia, excelencia y competitividad de la investigación que realiza la comunidad».

Las subvenciones se dirigen a universidades andaluzas, organismos públicos de investigación y centros, institutos o fundaciones de I+D y de innovación.

Se concederán en régimen de concurrencia competitiva y para optar a ellas es obligatorio que los destinatarios estén calificados previamente como agentes del sistema andaluz del conocimiento. Las subvenciones pueden solicitarse desde ya y hasta el 5 de mayo a las 18.00 horas y deberán presentarse de forma telemática.

Los proyectos de investigación que podrán acogerse a esta línea de subvenciones han de desarrollarse en cinco grandes áreas científico-técnicas: Biología y Biotecnología; Ciencias exactas y experimentales; Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas; Humanidades y Creación Artística; y Recursos Naturales, Energía y Medio Ambiente.

Para todos los proyectos presentados se ha establecido una partida mínima de 25.000 euros y el plazo de ejecución para llevar a cabo las actividades aprobadas será de 30 meses, pudiendo alcanzar un periodo máximo de 36 meses.

Asimismo, la asignación que se otorgue con esta línea de ayudas podrá llegar a alcanzar hasta el 100% del coste de la actividad.

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Las iniciativas deberán estar dirigidas, con carácter general, por una persona investigadora principal en posesión del título de doctor y el equipo podrá estar conformado por personal investigador predoctoral, posdoctoral y por perfiles técnicos de apoyo con titulación universitaria y de FP.

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