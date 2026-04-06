Publicadas ayudas de casi diez millones para investigación básica en Andalucía

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado la convocatoria de ayudas de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación por importe de 9,65 millones para financiar proyectos de investigación básica en Andalucía.

Se trata de aquellos trabajos experimentales o teóricos que pretenden mejorar las teorías científicas existentes y obtener nuevos conocimientos en un área determinada del saber, ha detallado la Consejería en una nota de prensa, añadiendo que estos incentivos pretenden «contribuir a potenciar y ampliar las capacidades del sistema andaluz del conocimiento y su actividad de transferencia con el fin de lograr niveles más altos de eficiencia, excelencia y competitividad de la investigación que realiza la comunidad».

Las subvenciones se dirigen a universidades andaluzas, organismos públicos de investigación y centros, institutos o fundaciones de I+D y de innovación.

Se concederán en régimen de concurrencia competitiva y para optar a ellas es obligatorio que los destinatarios estén calificados previamente como agentes del sistema andaluz del conocimiento. Las subvenciones pueden solicitarse desde ya y hasta el 5 de mayo a las 18.00 horas y deberán presentarse de forma telemática.

Los proyectos de investigación que podrán acogerse a esta línea de subvenciones han de desarrollarse en cinco grandes áreas científico-técnicas: Biología y Biotecnología; Ciencias exactas y experimentales; Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas; Humanidades y Creación Artística; y Recursos Naturales, Energía y Medio Ambiente.

Para todos los proyectos presentados se ha establecido una partida mínima de 25.000 euros y el plazo de ejecución para llevar a cabo las actividades aprobadas será de 30 meses, pudiendo alcanzar un periodo máximo de 36 meses.

Asimismo, la asignación que se otorgue con esta línea de ayudas podrá llegar a alcanzar hasta el 100% del coste de la actividad.

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Las iniciativas deberán estar dirigidas, con carácter general, por una persona investigadora principal en posesión del título de doctor y el equipo podrá estar conformado por personal investigador predoctoral, posdoctoral y por perfiles técnicos de apoyo con titulación universitaria y de FP.