Josele Aguilar se postula como cabeza de lista del PSOE por Málaga y Dani Pérez sería el número tres

Con los comicios andaluces del 17 de mayo cada vez más próximos, los partidos políticos deberán cerrar sus listas de candidatos por cada provincia esta misma semana. En el PSOE de Málaga todo apunta que Josele Aguilar, actual secretario general del partido en la provincia encabezará la lista electoral, pero aún quedan por despejar las dudas sobre el segundo, tercer y cuarto puesto.

Las listas son cremallera, por lo que la persona que suceda a Aguilar deberá ser una mujer. Entre los nombres que suenan destaca el de Patricia Alba, actual miembro de la ejecutiva regional. Todo indica a que la tercera posición sería para Dani Pérez, actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga. De esta manera quedaría apartado de la carrera municipal a la alcaldía, algo que el partido viene buscando desde hace tiempo.

En la cuarta posición se postularía entre los nombres que podrían salir en la votación el de la actual portavoz de la ejecutiva del PSOE de Málaga, Ana Villarejo. Según las últimas encuestas, el PSOE de Málaga contaría con cuatro escaños. Aun así, queda pendiente de conocer si José Luis Ruiz Espejo, también miembro de la ejecutiva regional, irá en el quinto puesto en las listas de la provincia al Parlamento andaluz.

Asambleas Locales y Regionales

El PSOE de Andalucía inicia entre este lunes y martes, días 6 y 7 de abril, el proceso de elaboración de sus listas con la celebración de las Asambleas Locales. En Málaga, Josele Aguilar será previsiblemente la cabeza de lista del partido por la provincia, aunque no está claro quién le acompañará en las butacas del Parlamento andaluz. Las delegaciones locales se reunirán un día antes de las Comisiones Ejecutivas Provinciales, que lo harán el próximo miércoles, 8 de abril.

El 9 de abril es el día fijado para que se remita a la Ejecutiva regional "la documentación preceptiva de los candidatos", y ya el viernes 10 de abril está previsto que se reúnan la Comisión Regional de Ética, la Comisión Regional de Listas, la Comisión Ejecutiva Regional y el Comité Director del PSOE andaluz para su aprobación o rechazo.

El procedimiento electoral que seguirá el PSOE-A para estos comicios andaluces específica en el Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos emanados del 40º Congreso Federal del PSOE que las listas se elaborarán atendiendo a la representación de hombres y mujeres, "ordenados de forma alternativa", de forma que "las propuestas de nombres que propongan las Asambleas deberán ser paritarias".

De esta manera, la elección de los miembros de las listas a candidatos al Parlamento de Andalucía "se basará en las propuestas de la militancia del ámbito territorial correspondiente, teniendo en cuenta el principio de igualdad de todos los afiliados para acceder a los cargos públicos dependientes del partido".

Para la elaboración de las candidaturas, se considerará como "censo válido" el "censo federal, actualizado y verificado por la Comisión Ejecutiva Federal cerrado a 1 de febrero de 2026".

Los 'números uno'

En las anteriores elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022, Juan Espadas fue el candidato socialista a la Presidencia de la Junta y cabeza de lista por Sevilla, mientras que los otros 'números uno' del PSOE-A al Parlamento andaluz por las demás provincias fueron Juan Antonio Lorenzo por Almería, Irene García por Cádiz, Isabel Ambrosio por Córdoba, Noel López por Granada, María Márquez por Huelva, Ángeles Férriz por Jaén, y Josele Aguilar por Málaga, que previsiblemente volverá a serlo.

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La número uno del PSOE en los comicios de 2026 será María Jesús Montero, que ya ha dejado su cartera de Hacienda y la vicepresidencia de España para perfilarse como aspirante a la silla de San Telmo. Las últimas encuestas no favorecen a la formación socialista que sacaría 26 escaños, un nuevo récord negativo.