Andalucía lidera la bajada del paro en el mes de marzo con 8.836 desempleados menos

El paro registrado en las oficinas de empleo de Andalucía ha descendido en 8.836 personas, un 1,5 por ciento menos que el mes anterior, lo que supone la mayor bajada en términos absolutos en España, con lo que el total de desempleados en esta comunidad se sitúa en 579.638 afiliados.

Según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, respecto al mismo mes de 2025 el paro en la comunidad andaluza se cifró en 63.584 desempleados, lo que equivale a un descenso del 9,89 por ciento.

Récord de afiliación en España

En España, la Seguridad Social alcanzó un nuevo récord con 21.882.147 afiliados, tras registrar un incremento histórico para un mes de marzo con 211.510 ocupados más, gracias al tirón de la hostelería que sumó 79.701 trabajadores con la llegada de la campaña de Semana Santa.

Según los datos proporcionados por los Ministerios de Seguridad Social y de Trabajo, en términos desestacionalizados en España se han superado por primera vez los 22 millones de afiliados (22.010.532 ocupados), al aumentar en 80.274 en el último mes.

Una camarera atiende a dos clientes en un bar de Córdoba. / A. J. González

En Andalucía la afiliación a la Seguridad Social subió en 50.543 personas, un 1,44 por ciento más respecto a febrero, hasta un total de 3.558.969 y respecto al mismo mes de 2025, el incremento fue de 91.147 personas, un 2,63 por ciento más.

El sector servicios encabeza la bajada del desempleo en Andalucía

El número total de contratos registrados en marzo en Andalucía ha sido de 292.542, con un descenso del 25, 24 por ciento respecto al mismo mes de 2025, de los que 124.823 fueron indefinidos y 167.719 temporales.

En Andalucía, el sector servicios encabezó la bajada del desempleo, con 7.351 parados menos, por delante de la construcción (-2.167) e Industria (-527). Sí aumentó en el sector de sin empleo anterior, con 687 afiliados, y en agricultura, con 522 más.

Por provincias, el desempleo solo subió en la de Jaén, en 58 personas, y bajó en las siete restantes, encabezadas por Cádiz, con el mayor descenso de desempleados (-2.352), por delante de Sevilla (-1.939), Málaga (-1.863), Granada (-1.187), Huelva (-1.021), Córdoba (-499) y Almería (-33).

Por género, el total del paro en Andalucía en marzo se repartió en 356.643 mujeres, un 1,58 por ciento menos, y 222.995 hombres, un 1,36 por ciento menos respecto a febrero.