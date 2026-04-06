Afectadas denunciarán los fallos detectados en los cribados de cáncer de mama en Andalucía

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) de Sevilla ha anunciado que demandará judicialmente a la Junta de Andalucía para solicitar indemnizaciones a distintas afectadas por los fallos en el programa de cribados de esta enfermedad en la comunidad autónoma después de que sus reclamaciones patrimoniales no hayan sido debidamente atendidas.

El abogado de este colectivo, Manuel Jiménez, ha informado a Efe de que estas acciones judiciales se concretarán de forma individual una vez superado el plazo de seis meses que tenía la administración sanitaria para contestar a las reclamaciones patrimoniales ya presentadas.

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Según el letrado de Amama, llegaron a formalizarse 160 reclamaciones patrimoniales, hay otro medio centenar en manos de las afectadas para ser presentadas y cerca de 40 están pendientes de estudio. La primera de las demandas judiciales en formalizarse será la de Anabel Cano, en cuyo caso ya se han superado más de seis meses desde la presentación de su reclamación al haberla formalizado antes de que trascendieran de forma pública los fallos en el cribado andaluz.