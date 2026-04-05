La campaña de las andaluzas 'resucita' en Pascua con los partidos pendientes de las listas

La precampaña electoral para las elecciones andaluzas, fijadas para el domingo 17 de mayo, sale de su letargo de Semana Santa este Lunes de Pascua, con los partidos pendientes del siguiente plazo clave, el del registro de las listas electorales.

Las coaliciones que concurren a estos comicios registraron sus siglas el pasado viernes, último día de plazo para ello, despejando el camino para el siguiente hito, el de configurar las listas provinciales de cada formación política y registrarlas, algo que deben hacer antes del lunes 13 de abril.

Acaba así este Domingo de Resurrección una semana con procesiones en las calles de toda Andalucía, en la que se ha rebajado la intensidad política, salvo en los partidos a la izquierda del PSOE, que mantuvieron negociaciones contrarreloj que finalmente, en el último día de plazo, fructificaron en la inclusión de Podemos en la coalición Por Andalucía junto a IU, Movimiento Sumar y otros grupos minoritarios.

La convocatoria de elecciones por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para el 17 de mayo, fue una sorpresa, ya que las quinielas señalaban a junio, con los días 7 y 14 como los más probables, aunque las señales desde el Gobierno andaluz apuntaban también al último fin de semana de mayo.

Las elecciones serán finalmente el domingo 17 de mayo y a ellas concurrirán como candidatos a la Presidencia de la Junta Juanma Moreno, por el PP, para intentar reeditar su mayoría absoluta; María Jesús Montero, por el PSOE, tras dimitir la pasada semana como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda; Manuel Gavira, por Vox, ya ratificado por la dirección nacional de su partido; Antonio Maíllo, por Por Andalucía, finalmente con Podemos integrado dentro de la coalición; y José Ignacio García por Adelante Andalucía, el partido fundado por Teresa Rodríguez cuando abandonó Podemos.

Una vez registradas las listas, habrá dos semanas de precampaña, donde los candidatos, presumiblemente, recorrerán ya Andalucía.

Pedir el voto

La campaña comenzará formalmente el viernes 1 de mayo, festivo, y acabará el 15, dos semanas en las que los partidos podrán pedir el voto.

El PP aspira a reeditar su mayoría absoluta y a no depender de nadie para gobernar otros cuatro años la Junta de Andalucía.

El PSOE, por su parte, asegura que quiere "reconquistar" el Gobierno andaluz que perdió en 2018, pero las encuestas rebajan esas aspiraciones a mejorar los 30 diputados que en 2022 consiguió Juan Espadas como candidato.

Vox quiere ser clave y, si el PP no consigue la mayoría absoluta, podría serlo mediante un acuerdo que garantizase la Presidencia a Moreno a cambio de entrar en el Gobierno andaluz.

Por Andalucía, que en esta legislatura contaba con grupo propio en el Parlamento autonómico, aspira a reeditarlo y su postura sobre pactos ha sido clara: están a favor de entrar en gobiernos, como ya han hecho en el central, para aplicar sus políticas en Andalucía.

Contarán para esta campaña con Podemos, que finalmente se integró el pasado viernes en la coalición de izquierdas tras una negociación de más de 10 horas el Jueves Santo.

Adelante Andalucía se muestra más cauta y señala que no tienen intención de integrarse en un gobierno del PSOE, si es que eso fuese factible, aunque sí apuestan por apoyarlo desde fuera.

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Eso será tarea de los partidos desde el 17 de mayo por la noche, cuando se cuenten los votos y los andaluces hayan elegido a los 109 diputados que conforman la Cámara andaluza.