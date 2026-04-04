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Andalucía

La Semana Santa andaluza se abona al esplendor en sus últimos coletazos

La Madrugá sevillana sobresale en una noche de Viernes Santo donde la bulla acompaña a una de las jornadas más importantes de la Pasión

El palio de la Esperanza Macarena cruza el arco junto a su templo en su salida en la Madrugá de Sevilla.

El palio de la Esperanza Macarena cruza el arco junto a su templo en su salida en la Madrugá de Sevilla. / JULIO MUÑOZ (EFE)

Agencias

La Macarena, el Gran Poder, la Esperanza de Triana, los Gitanos, el Silencio y el Calvario procesionaron la madrugada del Viernes Santo a la Catedral de Sevilla sin la amenaza del tiempo y sin incidentes destacables, salvo el retraso acumulado en la carrera oficial, lógico y esperado, de hasta 44 minutos, dado que las seis corporaciones pusieron en las calles más de 15.000 nazarenos, superando con creces el dato de los 14.232 contabilizado en 2025, según el conteo del Consejo de Hermandades y Cofradías. El reencuentro con la Esperanza de San Gil tras la intervención del restaurador Pedro Manzano protagonizó uno de los momentos estelares de la noche más especial e importante del año en la capital andaluza. Fue en San Gil donde la Madrugá sevillana dio comienzo y también allí donde concluyó, cerca ya de las tres de la tarde del Viernes Santo cuando la Macarena entró en su templo. Aunque si bien la hermandad de la Macarena fue la encargada de abrir la secuencia de salidas, el Silencio fue la primera en alcanzar la Campana -punto en el que se sitúa el inicio de la carrera oficial- dada la proximidad de su sede canónica, situada a apenas diez minutos de distancia.

Salida de la Esperanza de Triana.

Salida de la Esperanza de Triana. / FRANCISCO J. OLMO (E. P.)

Madrugadas andaluzas

Y aunque es la capital andaluza la que vive con mayor expectación y con mayor afluencia la unión nocturna de Jueves y Viernes Santo, otras capitales de provincia andaluzas también se entregaron a la fe en esa noche. Así, en Almería se vivió la procesión del Encuentro y el Huelva la madrugada estuvo protagonizada, como cada año, por el Nazareno. En Cádiz, fueron el Perdón y Medinaceli quienes protagonizaron la noche entre Jueves y Viernes Santo, mientras que en Córdoba la madrugada es territorio de la hermandad de la Buena Muerte.

Andalucía vivió también el Viernes Santo una jornada brillante, en la que, como en días anteriores, la estabilidad atmosférica y unos cielos completamente despejados, permitieron un pleno de hermandades en las ocho capitales andaluzas. Desde el mediodía hasta bien entrada la noche, el rigor y el luto característicos de la jornada se desplegaron por calles y rincones de las distintas ciudades, lo que permitió seguir sumando momentos a esta Semana de Pasión esplendorosa.

En Sevilla, la hermandad de El Cachorro cruzó el puente de Triana bajo un sol radiante. Junto a ella, cofradías de la sobriedad de La Carretería, Montserrat, San Isidoro, La O, la Soledad de San Buenaventura y la Sagrada Mortaja realizaron su estación de penitencia arropadas por una afluencia masiva de público.

El imponente perfil del Cristo del Cachorro, hermandad del Viernes Santo sevillano.

El imponente perfil del Cristo del Cachorro, hermandad del Viernes Santo sevillano. / RAÚL CARO (EFE)

Málaga

En Málaga, fueron ocho las cofradías que procesionaron: Sepulcro, Amor, Calvario, Descendimiento, Dolores de San Juan, Soledad de San Pablo, Piedad y Servitas. Hubo tronos en las calles malagueñas durante casi doce horas entre la tarde, noche y buena parte de la madrugada.

La capital granadina, por su parte, disfrutó de un Viernes Santo que es una jornada de contrastes donde la sobriedad del luto oficial se mezcló con estampas iconográficas únicas, como el descenso desde la Alhambra.

Por su parte, las cofradías del Santo Sepulcro y de La Soledad culminaron la tarde el Viernes Santo en Jaén, mientras en Córdoba la jornada estuvo protagonizada por el Santo Sepulcro, Soledad, Expiración, Descendimiento, Conversión y Dolores.

En las capitales costeras como Cádiz, Huelva y Almería, el luto de las hermandades del Santo Entierro y la Soledad pusieron el broche de oro a una semana donde el patrimonio no ha tenido que ser resguardado en ningún momento.

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