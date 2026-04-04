Maíllo asegura que Por Andalucía está a la altura del "momento histórico" y pide centrarse en la "letra mayúscula"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha valorado positivamente el acuerdo que alcanzaron el pasado Viernes Santo Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde Andaluz, Alianza Verde y Podemos para acudir juntos en las próximas elecciones del 17 de mayo, ha asegurado que la confluencia está a la altura del "momento histórico" y, en referencia al comunicado de Podemos advirtiendo de que el acuerdo "no refleja el peso político de nuestra formación", ha instado a "centrarse en la letra mayúscula de las siete organizaciones".

En una entrevista concedida a Radio Sevilla, recogida por Europa Press, el candidato ha asegurado que la confluencia se ha acordado "desde una obediencia a un mandato popular", puesto que existen "amplios sectores progresistas de izquierda" conocedores de la "necesidad de una herramienta" como esta coalición para generar "entusiasmo y alegría".

"Va a haber un reflejo de gente que estaba desmovilizada y que no está saliendo en las encuestas, que no sale en las posiciones de apoyo y que ahora van a incorporarse porque, evidentemente, este punto de unidad creo que, de alguna forma, es un ofrecimiento y refleja que atendemos a lo que la sociedad y la gente progresista de izquierda andaluza nos ha demandado", ha vaticinado.

Asimismo, Maíllo ha replicado al comunicado de Podemos inmediatamente posterior al anuncio de la confluencia con la formación integrada en el que indicaban que tomaron esta decisión "pensando en las listas de espera de la sanidad pública, en los jóvenes que no pueden acceder a la vivienda, en las familias andaluzas que no llegan a fin de mes y en los movimientos sociales y la gente que nos ha pedido unidad para plantar cara a la derecha", pese a que la formación no sentía que el acuerdo reflejase "el peso político" de Podemos. Así, el candidato de Por Andalucía ha destacado el "esfuerzo colectivo y común" de las siete formaciones y ha pedido centrarse en la "fortaleza de este acuerdo".

Negociación

Por otra parte, Maíllo ha reconocido que no asistió a la reunión en la que se materializó el acuerdo por parte de las siete formaciones. No obstante, ha asegurado que los protagonistas de la misma son "gente muy comprometida" y con un "sentido de la responsabilidad muy alto". Al hilo, ha valorado que han logrado "un paso sobre certidumbre", de cara a "cambiar de gobierno en Andalucía", un movimiento que considera necesario para "recuperar derechos y recuperar el orgullo, entre otras cosas, porque la sanidad pública está hecha unos zorros" en la comunidad andaluza.

En cuanto a la ausencia de Adelante Andalucía en el acuerdo, Maíllo ha considerado "respetable" que hayan optado por un "proyecto autónomo", aunque ha precisado que "desde la fragmentación no se es más fuerte que desde la unidad".

Sondeos

Por otro lado, el coordinador federal de IU ha restado importancia a las encuestas recientes previas a la unión de Alianza Verde y Poedmos a Por Andalucía de cara al 17 de mayo. "Hay una coincidencia en una gran movilización del electorado de la derecha y una parte de la movilización del electorado izquierdo y progresista que está esperando", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que la inclusión de los mencionados partidos es una "noticia muy esperanzadora" para esta citada movilización que solicita.

Finalmente, de cara a la cita electoral andaluza, ha apostillado que nunca va a considerar "como bueno" un resultado que no mejore los cinco escaños para sentirse "satisfecho". Asimismo, por "responsabilidad histórica" y a través de este "nuevo carril de ilusión y esperanza" que genera Por Andalucía, atisba un "futuro de esperanza" ante "los Trump, los Orbán, las Meloni y los Abascales".