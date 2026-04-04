La Junta de Andalucía pagará 40 millones a las escuelas infantiles por ampliar la gratuidad: 240 euros al mes por niño matriculado de 1 año

La Junta de Andalucía ha acelerado una de sus medidas estrella en el ámbito educativo: la ampliación de la gratuidad en la educación infantil. Así, días antes de la convocatoria electoral, y sin que estuviera en la hoja de ruta, el presidente andaluz, Juanma Moreno, anunció que en el proceso de escolarización que ha comenzado este miércoles 1 de abril se aplicaría la gratuidad a los niños y niñas de 1 año. Es decir, el sistema que ya se implantó el pasado curso a partir de los dos años se extiende antes de lo previsto.

La medida, que ha desatado un conflicto con los titulares de las escuelas infantiles que reclamaban desde hace años un cambio de modelo de financiación, fue aprobada por decreto el pasado 25 de marzo. Y supone un coste adicional que no estaba previsto en los presupuestos de la Administración autonómica que entraron en vigor el pasado 1 de enero. Concretamente, la Junta de Andalucía tiene que incrementar los recursos asignados a este programa en 10,3 millones de euros para el último trimestre de este año y en otros 28,9 millones de euros para los seis meses del curso de 1 año en 2027. El coste total de esta medida, por tanto, será de 39,3 millones de euros.

Estas cifras se calculan tomando como referencia que el planteamiento de la Junta de Andalucía es no modificar de momento el modelo de financiación actual de las plazas de las escuelas infantiles. Así, el decreto aprobado por la Consejería de Desarrollo Educativo establece que se pagarán 240,53 euros mensuales por cada alumno de 1 año que se matricule para garantizar su gratuidad. El mismo precio que se aplica para los mayores de esa edad.

Sin efecto llamada: sólo 1.810 plazas más en el proceso de matriculación

El informe que forma parte del expediente descarta que de momento se vaya a conseguir el objetivo marcado por el presidente de la Junta de Andalucía. Cuando Juanma Moreno hizo pública la decisión de ampliar la gratuidad fijó como objetivo llegar a las 64.000 plazas que supondría la matriculación de todos los niños de ese tramo de edad frente a los 42.000 que están matriculados en estos momentos.

Sin embargo, los informes técnicos descartan que en el caso de los niños de 1 año se produzca efecto llamada por la ampliación de la gratuidad. Lo mismo ocurrió ya en la etapa de dos años en la que hasta el momento la eliminación del precio no ha supuesto un incentivo para la matriculación de los menores.

Concretamente, los datos de los informes técnicos elaborados por la Consejería de Desarrollo Educativo estiman que se mantendrá un volumen de matriculaciones similares. Por este motivo, sólo hay un incremento de 1.810 plazas respecto al año anterior. Así, hay 44.465 plazas disponibles en el proceso de matriculación y se estima que se mantendrá en torno a un 10% de plazas disponibles.

Estos son los precios de las matrículas para los niños de 1 año

Tal y como ocurrió en el proceso de implantación de la gratuidad a partir de los dos años, el modelo de la Consejería de Desarrollo Educativo no implica que se reduzca al completo el coste que abonan las familias. Quedarán exentas de los 240 euros de matrícula que pagará la Junta de Andalucía. Pero sí deberán asumir el coste de 92 euros al mes por el comedor escolar y los 20,90 euros mensuales que cuesta tener inscritos a los niños y niñas en el aula matinal y el aula de tarde.

En estos casos sí se mantiene el modelo de bonificaciones que está fijado entre el 20,73% y el 72,91% sobre los precios del comedor escolar y de las aulas matinales y de tarde. El porcentaje de ayudas está fijado en función de distintos tramos que dependen de las rentas de las familias.

Negociación con las escuelas infantiles

El sector andaluz de las ecuelas infantiles respalda la ampliación de la gratuidad pero al mismo tiempo advierte de que para garantizar su continuidad debe producirse de forma inmediata una renegociación del precio por plaza para adecuarse a los costes actuales del servicio. De hecho, ya han protagonizado una protesta a las puertas del Parlamento andaluz y amenazan con una convocatoria de paros en el arranque del próximo curso.

Noticias relacionadas

La Junta de Andalucía no ha atendido a esta petición en el decreto establecido de precios públicos para 2026-2027 pero asegura que mantendrá la negociación abierta con el sector que urge a una reforma del modelo de financiación para incrementar el precio por plaza. De momento, se ha convocado una reunión tras la Semana Santa, el 9 de abril.