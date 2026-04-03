Por Andalucía cierra su 'semana de Pasión' para unir las izquierdas otra vez contrarreloj

Por Andalucía ha registrado este viernes, otra vez a contrarreloj y el mismo día que acababa el plazo como en 2022, la coalición de partidos que conforman la confluencia para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, dando así por cerrada su semana 'de Pasión' de unas complicadas negociaciones por la unidad de la izquierda.

Las conversaciones, confirman a EFE fuentes de la coalición, se extendieron este jueves durante más de 10 horas y ha sido este viernes, a horas de que acabase el plazo, cuando han hecho oficial la incorporación de Podemos a la confluencia que forman Izquierda Unidad, Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde.

La unidad de izquierda andaluza no es completa pese a este acuerdo, puesto que a la izquierda del PSOE habrá dos papeletas: la de Por Andalucía, con IU, Sumar y Podemos, entre otros, por un lado; y la de Adelante Andalucía, fuerza que se ha negado siempre a la integración en una sola papeleta y que reivindica su identidad propia, por otro.

La integración de las fuerzas de Por Andalucía, como ya ocurriera en las elecciones de 2022, ha sido compleja puesto que los morados abrieron la opción de sumarse a la confluencia el pasado domingo, de modo que las negociaciones se han desarrollado en solo una semana.

"Mano tendida" hace una semana

La cuestión dio un giro el pasado fin de semana, cuando el líder de Podemos Andalucía, Juan Antonio Delgado, señaló públicamente su visto bueno a integrarse en Por Andalucía y su "mano tendida" para este proceso, algo que hasta ese momento no había sido claro.

La dirección nacional de Podemos aprobó la cuestión y eso llevó a la convocatoria de una consulta a las bases del partido, sus inscritos, para consultarles si daban el visto bueno a la negociación sobre su incorporación en la confluencia de izquierdas.

Más del 80 por ciento de los inscritos dio el visto bueno en la consulta que se celebró entre el pasado martes y el miércoles, lo que llevó a la reunión que, desde las 11 de la mañana y hasta bien entrada la noche, mantuvieron las partes en Sevilla.

El encuentro tenía dos grandes dificultades: la relación entre Podemos y Sumar, tensa en el ámbito nacional y, por otro lado, los puestos en las listas electorales, que Por Andalucía ya tenía muy avanzadas y donde hay que encajar los nombres de los morados.

"Por Andalucía ha actuado en todo momento con responsabilidad, poniendo en el centro los intereses de la mayoría social y trabajando con transparencia, reglas claras y voluntad real de integración. El resultado es una coalición más amplia, más fuerte y mejor preparada para propiciar un cambio de gobierno en Andalucía y centrarse en los problemas reales de la gente", han defendido desde la coalición en el anuncio del acuerdo con Podemos.

En 2022

La situación se parece mucho a la que vivió la entonces recién nacida Por Andalucía en 2022 para las elecciones andaluzas, cuando Podemos y el resto de partidos de la confluencia negociaron hasta el mismo día del cierre del plazo de registro de coaliciones para integrar a todas las partes.

Hace cuatro años, sin embargo, no se llegó a tiempo a registrar el acuerdo de ultimísima hora y los de Podemos debieron integrarse en Por Andalucía como independientes.

Este 2026 la situación es otra porque, pese a la maratoniana negociación, el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ya había avisado de que la coalición es un "tren en marcha" al que Podemos podía subir, pero no parar.

Podemos, por su parte, ha destacado su "generosidad" a la hora de alcanzar el acuerdo, aunque, han protestado, no refleja, "el peso político" de la formación. "Hoy es más importante defender la sanidad y la vivienda antes que cualquier cálculo partidista, han señalado.

Desde Por Andalucía han destacado que la suma de Podemos "refuerza este proyecto común" y señalan a la coalición como "el espacio para el entendimiento y la confluencia de las izquierdas" en la comunidad.