Podemos e IU buscan de nuevo a contrarreloj concurrir juntas el 17M

IU y Podemos buscan, otra vez contrarreloj como ya ocurriera en 2022, una candidatura conjunta junto con Sumar para las elecciones autonómicas andaluzas del 17 de mayo que reduzca a dos las papeletas de la izquierda a la izquierda del PSOE.

El reto es, reconocen desde ambas formaciones, complicado porque el tiempo corre y las coaliciones deben estar inscritas antes del 3 de abril, es decir, el Viernes Santo, lo que reduce a cuatro los días para negociar y limar las asperezas que pudiera haber.

Podemos dio este lunes lo que parece un paso adelante, ya que su secretario de Organización, Pablo Fernández, aseguró que su formación asume, como marco para un acuerdo con Izquierda Unida para los comicios andaluces, a la agrupación Por Andalucía, que encabeza Antonio Maíllo, coordinador federal de IU.

La situación recuerda mucho a la de 2022 cuando, antes de las elecciones andaluzas que llevaron a Juanma Moreno a la mayoría absoluta, IU y Podemos apuraron hasta el límite la firma de un acuerdo para ir juntos en la coalición Por Andalucía, que obtuvo cinco diputados.

Tanto apuraron, que los de Podemos llegaron tarde a la inscripción de Por Andalucía, cuestión que se solucionó integrando a los morados después en las listas electorales como independientes. La entonces candidata a la Presidencia de la Junta, Inma Nieto, pidió incluso perdón en el inicio de la campaña. En los comicios de 2022, Adelante Andalucía, formación que creó Teresa Rodríguez tras desvincularse de Podemos y que en esta legislatura tiene dos diputados, se presentará por separado liderada por José Ignacio García, algo que se repetirá en 2026.

«Errores de hace 4 años»

Fuentes de Por Andalucía, la coalición en la que Podemos volvería a estar de cuajar este proceso de unidad, señalan a Efe que no quieren repetir «los errores de hace cuatro años», en referencia a esas negociaciones hasta el último minuto. Podemos Andalucía convocó ayer una consulta a sus inscritos para avalar la construcción de una candidatura unitaria en Andalucía y para que faculten a la dirección a alcanzar un acuerdo para concurrir en «la candidatura más amplia y unitaria posible».