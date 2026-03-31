Archivadas nueve denuncias sobre fallos en el cribado de cáncer de mama

Las fiscalías provinciales han archivado 9 de las 15 denuncias presentadas en su día por presuntos fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía al no haberse hallado indicios de delito, según detallan a Europa Press fuentes del Ministerio Fiscal. La Fiscalía Superior de Andalucía archivó en febrero las tres denuncias que afectaban a altos cargos de la Consejería de Sanidad, dos de ellos aforados. Junto a ello, remitió a las fiscalías de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería las denuncias de 15 mujeres por presuntas deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama para que continuaran con la investigación de manera individualizada.

De esas denuncias se han archivado dos por la Fiscalía de Almería, otras dos en Granada; dos en Sevilla; dos en Jaén y una en Málaga al no hallarse indicios de delito, confirman desde el Ministerio Fiscal.

En la actualidad se siguen investigando 3 denuncias en Sevilla y 2 en Málaga. A estas 14 denuncias se suma otra presentada en Almería por otra patología diferente al cáncer de mama y sobre la que la Fiscalía sí ha presentado denuncia ante los juzgados. n