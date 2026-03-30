Los órganos judiciales andaluces resolvieron en 2025 un 4% más de asuntos que el año anterior

Los órganos judiciales de toda Andalucía, Ceuta y Melilla recibieron durante 2025 un 2,5 % menos asuntos que el año anterior al haberse registrado un total de 1.399.188. La capacidad de resolución de los tribunales creció y el total de asuntos resueltos (1.393.375) experimentó un incremento interanual del 4 por ciento. Pese a ello, los asuntos que quedaron en trámite a 31 de diciembre (870.003) aumentaron un 0,9 por ciento.

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los datos de la actividad de los órganos judiciales durante el pasado año están incluidos en el informe sobre la Situación de los órganos judiciales, elaborado por la Sección de Estadística y hecho público este lunes por el Consejo General del Poder Judicial, que muestra cómo el número de nuevos asuntos se redujo en 2024 en todos los órdenes jurisdiccionales a excepción del Penal.

En el orden Civil, los órganos judiciales registraron 545.702 asuntos en 2025, lo que equivale a un descenso del 7 % respecto al año anterior. En esta jurisdicción, la capacidad de resolución se incrementó un 10,1 % respecto al año anterior, con un total de 564.746 asuntos resueltos. Por último, la pendencia disminuyó al quedar en trámite 461.486 asuntos, un 3,9 % menos que en 2024.

Con un incremento interanual del 1,5 por ciento, la jurisdicción Penal fue la única en la que el número de nuevos asuntos (729.544) superó al de 2024. Los resueltos durante el pasado ejercicio sumaron 706.499, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior (aumentaron un 0,4%), mientras que los que quedaron en trámite, 241.148, experimentaron un crecimiento del 10,5 por ciento.

En la jurisdicción Contencioso-Administrativa, la entrada de 33.630 nuevos asuntos supuso un descenso del 6,5 por ciento. También disminuyeron (un 7,1 %), los asuntos resueltos, que sumaron 39.821. En este orden jurisdiccional la pendencia se redujo, siendo los 39.266 asuntos que quedaron en trámite un 10,4 % menos que en el ejercicio anterior.

El ingreso de 90.312 nuevos asuntos en la jurisdicción Social supuso un decremento del 3,2 % respecto a 2024. El número de asuntos resueltos se aumentó en un 1,5 % respecto al año anterior al alcanzar la cifra de 82.309, mientras que los que quedaron en trámite al final del año fueron 128.103, un 6,4 % más.

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Datos nacionales

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en 2025 fue de 153,70 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las Comunidades Autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias (202,06); Madrid (166,46); Asturias (162,42); Baleares (160,04); Cataluña (159,56); Andalucía (158,15) y Murcia (156,33).