Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Lunes SantoCecopLa MercedLa EstrellaPresentación al PuebloRostrosGuía Lunes SantoS. Santa CórdobaGuía S. SantaRescate
instagramlinkedin

TSJA

Los órganos judiciales andaluces resolvieron en 2025 un 4% más de asuntos que el año anterior

El número de nuevas causas se redujo en todos los órdenes jurisdiccionales a excepción del Penal

Imagen de archivo de la sede del TSJA en Granada.

Imagen de archivo de la sede del TSJA en Granada. / Europa Press

Europa Press

Granada

Los órganos judiciales de toda Andalucía, Ceuta y Melilla recibieron durante 2025 un 2,5 % menos asuntos que el año anterior al haberse registrado un total de 1.399.188. La capacidad de resolución de los tribunales creció y el total de asuntos resueltos (1.393.375) experimentó un incremento interanual del 4 por ciento. Pese a ello, los asuntos que quedaron en trámite a 31 de diciembre (870.003) aumentaron un 0,9 por ciento.

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los datos de la actividad de los órganos judiciales durante el pasado año están incluidos en el informe sobre la Situación de los órganos judiciales, elaborado por la Sección de Estadística y hecho público este lunes por el Consejo General del Poder Judicial, que muestra cómo el número de nuevos asuntos se redujo en 2024 en todos los órdenes jurisdiccionales a excepción del Penal.

En el orden Civil, los órganos judiciales registraron 545.702 asuntos en 2025, lo que equivale a un descenso del 7 % respecto al año anterior. En esta jurisdicción, la capacidad de resolución se incrementó un 10,1 % respecto al año anterior, con un total de 564.746 asuntos resueltos. Por último, la pendencia disminuyó al quedar en trámite 461.486 asuntos, un 3,9 % menos que en 2024.

Con un incremento interanual del 1,5 por ciento, la jurisdicción Penal fue la única en la que el número de nuevos asuntos (729.544) superó al de 2024. Los resueltos durante el pasado ejercicio sumaron 706.499, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior (aumentaron un 0,4%), mientras que los que quedaron en trámite, 241.148, experimentaron un crecimiento del 10,5 por ciento.

En la jurisdicción Contencioso-Administrativa, la entrada de 33.630 nuevos asuntos supuso un descenso del 6,5 por ciento. También disminuyeron (un 7,1 %), los asuntos resueltos, que sumaron 39.821. En este orden jurisdiccional la pendencia se redujo, siendo los 39.266 asuntos que quedaron en trámite un 10,4 % menos que en el ejercicio anterior.

El ingreso de 90.312 nuevos asuntos en la jurisdicción Social supuso un decremento del 3,2 % respecto a 2024. El número de asuntos resueltos se aumentó en un 1,5 % respecto al año anterior al alcanzar la cifra de 82.309, mientras que los que quedaron en trámite al final del año fueron 128.103, un 6,4 % más.

Noticias relacionadas

Datos nacionales

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en 2025 fue de 153,70 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las Comunidades Autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias (202,06); Madrid (166,46); Asturias (162,42); Baleares (160,04); Cataluña (159,56); Andalucía (158,15) y Murcia (156,33).

TEMAS

  1. GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026
  2. A la tercera va la vencida: la Diputación de Córdoba vende la parcela en la Carrera del Caballo con capacidad para 70 VPO
  3. La Junta abre el plazo para inscribirse en la jornada demostrativa de olivar de 'Demofarm Andalucía'
  4. Semana Santa de Córdoba 2026, en directo | Minuto a minuto del Domingo de Ramos: horarios, itinerarios y última hora de las cofradías
  5. Un motorista muere en Córdoba y otra persona resulta herida en una colisión en la Altea
  6. El joven de Trassierra murió, supuestamente, herido por una flecha en un accidente de caza
  7. Herido en una pelea en Córdoba por orinar a la salida del Cristo del Amor en el Cerro
  8. Guía del Domingo de Ramos en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios

Cara a cara entre Juanma Moreno y María Jesús Montero: el PP andaluz se abre a "valorar" las propuestas para la campaña

Cara a cara entre Juanma Moreno y María Jesús Montero: el PP andaluz se abre a "valorar" las propuestas para la campaña

Moreno, "muy prudente" ante las encuestas, augura unas elecciones reñidas y complejas: "Queda mucho trabajo"

Moreno, "muy prudente" ante las encuestas, augura unas elecciones reñidas y complejas: "Queda mucho trabajo"

Los órganos judiciales andaluces resolvieron en 2025 un 4% más de asuntos que el año anterior

Los órganos judiciales andaluces resolvieron en 2025 un 4% más de asuntos que el año anterior

Podemos se abre ahora a negociar una alianza con IU en Por Andalucía "sin condiciones"

Podemos se abre ahora a negociar una alianza con IU en Por Andalucía "sin condiciones"

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Andalucía abre una Semana Santa que se prevé espléndida

Andalucía abre una Semana Santa que se prevé espléndida

La Costa del Sol fuerza la máquina para restaurar las playas dañadas

La Costa del Sol fuerza la máquina para restaurar las playas dañadas

Condenado un empresario a pagar 14.000 euros por escribir "maricón" en la nómina de un trabajador

Condenado un empresario a pagar 14.000 euros por escribir "maricón" en la nómina de un trabajador
Tracking Pixel Contents