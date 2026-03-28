La Junta de Andalucía recupera parte del sistema caído: algunos profesores y funcionarios ya han comenzado a cobrar las nóminas

La recuperación total del sistema informático de la Junta de Andalucía está cada vez más cerca. Tras la caída de los servidores sufrida el pasado miércoles por la tarde, ya hay profesores y funcionarios que están comenzando a cobrar las nóminas con total normalidad. Por el momento, continúan sin subsanarse algunos trámites internos de funcionamiento ordinario de la administración de cara a la ciudadanía: el pago de multas y tributos, por ejemplo, continúa bloqueado.

Desde el pasado miércoles se han ido recuperando poco a poco algunos sistemas. Por ejemplo, los servidores que permiten el funcionamiento de todas las aplicaciones sanitarias como ClicSalud, SaludAndalucía o la tarjeta sanitaria virtual; los educativos como el Impasem, el sistema Adriano judicial, la ventanilla electrónica de dependencia o el BOJA, que este viernes sí se publicó con normalidad. También funciona con normalidad la Ventanilla Electrónica, el Registro electrónico (Aries), Sirhus y los sistemas sectoriales de las distintas consejerías.

Según informaron fuentes de la Junta de Andalucía a este periódico, las incidencias puntuales en algunas herramientas no tendrán "impacto negativo en el ciudadano". Es decir, en el caso de pago de multas, tasas y precios públicos, "se ampliarán los plazos de los procedimientos administrativos que se hayan podido ver afectados".

Por el momento, tampoco se conoce que se haya recuperado el sistema Cronos, que controla el acceso y salida de los funcionarios que sigue bloqueado.

Por el momento, se desconocen los motivos por los que la Junta de Andalucía ha sufrido este fallo informático. El gobierno andaluz descartó que se tratara de un ciberataque, aunque tampoco ha sabido aterrizar qué es lo que ha ocurrido. El problema se detectó en la tarde del pasado miércoles aunque los mayores problemas se produjeron el jueves, cuando durante horas estuvieron bloqueados todos los trámites, incluidas las citas médicas o la recién estrenada tarjeta sanitaria virtual.