La recaudación a las grandes fortunas se dispara en Andalucía: la Junta ingresa un 56% más por el Impuesto de Patrimonio que quiso eliminar

La decisión del Gobierno andaluz de suprimir el Impuesto de Patrimonio en 2022 se encontró con una respuesta por parte del Ministerio de Hacienda: la creación de un impuesto estatal para las grandes fortunas dirigido a los mismos contribuyentes que habían quedado exentos. La Junta libró un pulso político y judicial contra esta decisión, pero lo perdió a finales de 2023 en el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, Andalucía, como otras comunidades, revisó su política fiscal para recuperar al menos temporalmente los ingresos que genera esta figura tributaria dirigida a los grandes patrimonios. El resultado es una vía de ingresos que no para de crecer, que ha superado las previsiones y que ya ha alcanzado en 2025 los 52,8 millones de euros. Sigue, no obstante, muy lejos de los más de 120 millones de euros que se recaudaban antes de 2021 cuando el límite exento era inferior.

En la práctica el Impuesto sobre el Patrimonio afecta a los contribuyentes que cuentan con bienes y rentas superiores a los 3,7 millones de euros anuales. En estos casos, tienen que abonar un plus en sus impuestos adicional a la recaudación a través del IRPF. En el año 2022 ese dinero lo recaudó el Ministerio de Hacienda: ingresó 29,7 millones de euros de unos 865 contribuyentes.

La estimación es que esta regulación afectará a unos 865 contribuyentes por un importe de 29,7 millones de euros (cifra de recaudación del Ministerio en el primer año de vigencia del impuesto sobre las grandes fortunas). En 2023, se dio la opción de elegir entre tributar en la Junta o en el Estado, y en 2024 ya se fijó como única posibilidad que los ingresos se recaudaran en la comunidad autónoma. En ambos casos, la recaudación alcanzó un máximo de 33,8 millones de euros.

Sin embargo, el cierre del ejercicio 2025 ha constatado un aumento sustancial de la recaudación: ha crecido en un 56%. Es la fuente de ingresos que más ha aumentado porcentualmente respecto al ejercicio anterior dejando un volumen de 52,8 millones de euros de ingresos. No se trata, como subrayan desde la Consejería de Hacienda, de que se haya producido modificación alguna en la normativa. Es que hay un aumento de la base imponible, es decir, más contribuyentes con más de 3,7 millones de euros y patrimonios cada vez más altos.

Pese a esto, la posición del Gobierno andaluz es mantener como una figura tributaria provisional el Impuesto de Patrimonio. En la propia Ley de Presupuestos de 2026 se establece que sólo será de aplicación mientras el Gobierno de España no anule el impuesto sobre las grandes fortunas. Cuando esto ocurra decaerán las dos figuras y los grandes patrimonios quedarán exentos de abonar este impuesto.

Las grandes fortunas por provincias

La provincia de Málaga es dónde se concentra un mayor volumen de grandes fortunas de acuerdo con la recaudación del tributo. Concretamente, un 34% de la recaudación por este impuesto se produce en la Costa del Sol. Un total de 18,2 millones de euros. La subida respecto a 2024 es de un 50%, una de las mayores de toda Andalucía.

Le sigue en la clasificación, la provincia de Sevilla en la que se han recaudado 13,3 millones de euros en total a contribuyentes con patrimonios superiores a los 3,7 millones de euros , lo que supone un aumento incluso superior, un 56%.

Ya a mucha distancia se encuentran las provincias de Almería, Cádiz y Granada, en las que se han recaudado en torno a los 4,7 millones de euros. En todos los casos, no obstante, se ha conseguido duplicar el importe del ejercicio anterior. También se ha producido este aumento en Jaén que ha pasado de uno a dos millones de euros.

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La excepción es la provincia de Huelva, una zona en la que están en desarrollo numerosos proyectos industriales, como los incluidos en el Valle del Hidrógeno Verde, pero que de momento no se traducen en aumento de las grandes fortunas: es la única en la que se recauda menos. Concretamente, cae un 8,62% al pasar de 1,5 a 1,4 millones.