Las penas por los enganches ilegales para cultivos de marihuana en viviendas se endurecen: la nueva ley fijará hasta 18 meses de prisión

Los enganches ilegales al suministro eléctrico para el cultivo de marihuana indoor en viviendas son una de las principales causas de sobrecargas en la red que derivan en averías y apagones. Ante esta situación los ayuntamientos, las subdelegaciones del gobierno, la Fiscalía y las propias compañías suministradoras como Endesa llevan años reclamando un endurecimiento de las penas para un tipo de actividad cada vez más frecuente en barrios como Torreblanca, Padre Pío o Polígono Sur en Sevilla o el distrito norte granadino. En respuesta a esta demanda, el Grupo Socialista en el Senado impulsó una enmienda en la conocida como Ley contra la Multirreincidencia que va a endurecer de forma sensible las condenas. Este jueves ha sido pactada y aprobada en el Congreso.

La iniciativa modifica el artículo 255 del Código Penal mediante la incorporación de un nuevo apartado que establece un tipo agravado cuando el fraude eléctrico se cometa con el objetivo de abastecer instalaciones utilizadas para la comisión de delitos contra la salud pública, como las plantaciones de marihuana dentro de edificios de viviendas.

Concretamente, cuando los enganches ilegales se realicen para el cultivo, elaboración o tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, las penas se elevarán y se situarán entre los 6 y 18 meses de cárcel o multas de doce a veinticuatro meses.

El PSOE destaca el impacto del acuerdo en Sevilla o Granada

La medida, impulsada por el PSOE en el Senado, dirigido por Juan Espadas, había sido previamente consensuada con las subdelegaciones de dos de las provincias andaluzas más afectadas por los enganches ilegales: Sevilla y Granada.

"Con esta medida reforzamos la respuesta penal frente al fraude eléctrico ligado a actividades ilegales como la del cultivo de marihuana, con objeto de garantizar el suministro de este servicio básico e imprescindible a las familias afectadas. Hacemos una valoración muy positiva de la medida y agradecemos el amplio apoyo que ha tenido tanto en el Senado como en el Congreso”, apunta el portavoz en el Senado, Juan Espadas, quien ha impulsado esta iniciativa junto con el senador por Granada, José Entrena. Finalmente, el texto encontró los apoyos suficientes entre los grupos parlamentarios.

La Fiscalía pidió incrementos de penas en su última memoria

En su última memoria, que data del año 2024, la Fiscalía andaluza puso el acento precisamente en los efectos de los enganches ilegales al fluido eléctrico para cultivos indoor en toda Andalucía. Ana Tárrago, fiscal jefa de Andalucía, advirtió de las graves consecuencias que producen en las necesidades básicas a los ciudadanos de los barrios afectados con los continuos y prolongados apagones en sus hogares".

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"Destacan varias fiscalías el incremento del elevado número de plantaciones de marihuana tanto en viviendas, parcelas como en invernaderos, normalmente con enganches ilegales de electricidad", refiere la Memoria Anual de 2024 de la Fiscalía andaluza. En concreto, explica que el Fiscal delegado de Almería señala como "lo más preocupante" que custodian estas plantaciones "personas armadas que pertenecen a las bandas organizadas que vienen dedicándose a esta actividad". Por este motivo, la fiscal pidió un endurecimiento de las condenas que finalmente se ha incluido en la conocida como Ley contra la Multirreincidencia.