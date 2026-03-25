Peligra el suministro de cerveza en Semana Santa en Sevilla: convocan huelga en los centros logísticos de Heineken

La Semana Santa en Sevilla podría verse afectada por un conflicto laboral en uno de los sectores clave para el abastecimiento de bebidas. El Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla ha convocado una huelga de 48 horas para este jueves y viernes entre la plantilla de DHL Supply Chain en los centros logísticos de la factoría de Heineken-Cruzcampo ubicados en Mairena del Alcor y Dos Hermanas.

El sindicato denuncia que los trabajadores acumulan 18 años de estancamiento salarial, ya que, según su versión, la empresa se ha limitado durante todo este tiempo a aplicar las subidas mínimas recogidas en el convenio provincial, sin incorporar mejoras propias que reconozcan la especialización y el esfuerzo de la plantilla. CCOO sostiene que la situación ha llegado a un límite y que ya no se puede seguir funcionando con “precariedad” ni con pactos individuales como norma habitual.

¿Qué reclaman los trabajadores?

Además de una mejora de los salarios, los trabajadores reclaman un acuerdo colectivo que garantice derechos básicos en varios frentes. Entre sus exigencias figuran la regularización del plus de carretillero, la implantación de un sistema transparente e igualitario de incentivos, la creación de un plus específico para el cuarto turno y otros turnos rotatorios, así como medidas para favorecer la conciliación familiar, como asegurar al menos tres semanas de vacaciones en verano.

CCOO también pone el foco en el llamado cuarto turno, que considera ilegal al incumplir el descanso semanal establecido por ley. A esto se suma la reclamación de una compensación por los festivos que coinciden con sábados o días de descanso, un derecho que, según el sindicato, está avalado por el Tribunal Supremo y que la empresa no estaría aplicando.

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La central sindical ha pedido a la dirección de DHL que se siente a negociar “de buena fe” para evitar una paralización de la actividad en estos centros estratégicos. La convocatoria de huelga llega, además, en un momento especialmente sensible para Sevilla, con la ciudad a las puertas de la Semana Santa, uno de los periodos de mayor consumo y movimiento logístico del año.