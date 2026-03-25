La Junta de Andalucía pacta una subida salarial para 120.000 sanitarios a través de complementos por carrera profesional

La Junta de Andalucía ha acordado un nuevo modelo de carrera profesional para los 120.000 profesionales sanitarios que componen el SAS, tras 20 años de negociaciones. Este pacto calificado como "histórico" por los propios sindicatos implica, en la práctica, subidas salariales a través de un nuevo modelo de desarrollo de la carrera profesional y de una revisión de la regulación de la evaluación por desempeño que tienen efectos sobre los complementos retributivos que tiene la plantilla del SAS.

Concretamente, el sistema mantiene la estructura de carrera profesional horizontal, voluntaria e individualizada, articulada en cinco niveles progresivos, con evaluación periódica y basada en criterios objetivos que garantizas los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y sostenibilidad. Sin embargo, ahora, a partir del tercer nivel (nivel III) se introduce una doble modalidad de evaluación, que permite "una progresión más flexible y gradual". Por lo tanto, con la entrada en vigor de este acuerdo, todos aquellos profesionales que cumplan con los requisitos de carrera profesional (antigüedad, formación y méritos, principalmente), tendrán una subida salarial. En palabras del presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda, "la mayoría de los profesionales del SAS percibirán un aumento en su retribución económica".

Este acuerdo con el seno de la Mesa Sectorial (SATSE, SMA-F, CSIF, CCOO y UGT), que llega en plena crisis entre los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad, sustituye al firmado en 2006 y se une a otros también firmados por unanimidad como el del Pacto de Bolsa que estaba bloqueado desde 2013. Fuentes presentes en la mesa aseguran que se trata de un acuerdo histórico que permite, además, unificar las normas existentes acumuladas en los últimos años y avanzar hacia un modelo único, más coherente y previsible.

Un acuerdo "para todos los profesionales"

El presidente de Csif en Andalucía, Victorino Girela, asegura que este acuerdo reforzará la estabilidad laboral y ayudará a reducir la fuga de talento. "La carrera profesional es un derecho de todos los trabajadores del sistema sanitario público del país, sin embargo, hasta ahora el modelo de evaluación del desempeño profesional y la acreditación de competencias solo contemplaba a los profesionales A1 y A2, que son los médicos y enfermeros. Ahora, todos los profesionales van a tener ese derecho, un reconocimiento económico y unas mejores condiciones. Es un acuerdo bastante justo para que los profesionales puedan acceder a la carrera profesional a cualquier nivel", ha explicado. Así, Girela hace balance del acuerdo insistiendo en que es un "hito" por el que llevaban 20 años peleando, aunque "todavía quedan cuestiones pendientes", como una actualización del baremo o los contratos virtuales de embarazadas.

Tal como ha relatado Girela, este acuerdo llega tras años de manifestaciones, quejas, protestas y negociaciones ante los "incumplimientos" de la Junta de Andalucía en pactos previos. De hecho, el propio consejero de Sanidad, Antonio Sanz, se comprometió a impulsar un nuevo modelo de carrera profesional nada más asumir las competencias sanitarias el pasado mes de octubre. Así lo dijo públicamente en primer debate de sanidad celebrado en el Parlamento de Andalucía.

Adiós a la obligatoriedad de ACSA

Andalucía es la única comunidad que, para aquellos profesionales de la categoría A1 y A2 (médicos, enfermeros y profesionales de gestión y servicio) que querían obtener la acreditación profesional tenían que hacerlo a través de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). "Este requisito hacía muy difícil el ascenso para los profesionales andaluces", apunta el presidente del SMA. Con este acuerdo, se ha conseguido eliminar la obligatoriedad de esta vía y que, por lo tanto, pase a ser voluntaria.

"Ahora se establece una vía de acceso paralela, sin necesidad de ACSA, y se permite acceder simplemente sobre la base del tiempo trabajado y del desarrollo de formación y baremo de méritos. Solo para profesionales A1 y A2, que eran los únicos profesionales de la función pública que tenían que utilizar este sistema", apunta Ojeda.

El MIR entra en la antigüedad

Entre los muchos avances que implica este acuerdo, la carrera de los médicos cambiará sustancialmente. Tras años de reivindicaciones, los sindicatos han consensuado que los cuatro años de residencia MIR formen parte de la antigüedad de los médicos.

"El tiempo trabajado es siempre un requisito indispensable para avanzar en la carrera profesional y que esos cuatro años no contaran era un problema crónico. Ahora, tras mucha insistencia, hemos conseguido que cuente", relata Ojeda.

Casi 50.000 profesionales del SAS subirán de nivel por su antigüedad

Otra de las "grandes" mejoras de este acuerdo gira en torno a lo que se conoce como el proceso de encuadre. Se trata de un proceso destinado a facilitar la transición desde el modelo actual al nuevo sistema, permitiendo adaptar la situación de los profesionales, reconocer su trayectoria previa y garantizar una incorporación homogénea al nuevo marco de carrera profesional. "Por primera vez, de una manera excepcional y para profesionales con unos requisitos específicos, se les permitirá subir de nivel cuando alcancen un tiempo concreto trabajado. Es decir, es una medida que solo se aplica una vez en la vida de cada profesional y que está sujeta a la antigüedad", subraya el presidente del SMA.

Se estima que el proceso de encuadre podrá beneficiar con acceso a un nivel superior a alrededor de 44.601 profesionales, de los cuales aproximadamente 32.105 (72%) son sanitarios y 12.496 (28%) pertenecen a gestión y servicios, lo que pone de manifiesto el gran alcance del acuerdo y su impacto directo sobre la plantilla. "Supone un gran esfuerzo económico por parte del SAS", abunda Ojeda.

Novedades del acuerdo

Entre las novedades, se amplía el reconocimiento de servicios prestados, incluyendo aquellos desarrollados en otras administraciones públicas de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, así como el periodo de formación sanitaria especializada, favoreciendo la movilidad profesional y la atracción de talento al sistema sanitario público.

El nuevo modelo garantiza además el acceso y la promoción en la carrera profesional del personal temporal, reforzando la igualdad de trato y eliminando situaciones de desigualdad en el desarrollo profesional. Asimismo, se incorporan medidas específicas para incentivar la cobertura de puestos de difícil cobertura, mediante mecanismos que permiten acelerar la progresión en la carrera profesional, contribuyendo a mejorar la equidad territorial y la capacidad del sistema para atraer y retener profesionales en los destinos con mayores necesidades.

El procedimiento de acceso y promoción se configura como un "proceso ágil, periódico y completamente digitalizado", que se realizará a través de la Ventanilla Electrónica de Profesionales, "facilitando la participación de los profesionales y garantizando la transparencia del sistema".

Asimismo, como medida adicional de carácter transitorio, se garantiza el abono con efectos retroactivos del proceso de desbloqueo de la carrera profesional del personal de gestión y servicios, incluyendo a los grupos A1 y A2, C1 y C2, así como a las agrupaciones profesionales, lo que permite regularizar situaciones previas y asegurar su plena integración en el nuevo modelo. De este proceso se beneficiarán casi 20.000 profesionales.

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Los profesionales que podrán acceder al Nivel V entre el primer proceso ordinario de 2026 y el proceso excepcional de encuadre son 15.246, de los cuales son 10.688 sanitarios (70,1%) y 4.558 de gestión y servicios (29,9%).