Antonio Maíllo insiste en dejar la puerta abierta a una coalición electoral con Podemos en Andalucía, pero avisa: "No habrá dramas de última hora"

A la izquierda se le acaba el tiempo. Después de que en la tarde de este lunes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciara su decisión de disolver el Parlamento y convocar las elecciones autonómicas el 17 de mayo. El reloj comienza a correr ya para conocer si a la izquierda del PSOE se presentarán dos o tres formaciones, si Podemos decide ir en solitario o no.

Como ya ha dicho el candidato en alguna ocasión anterior, la coalición comenzó a trabajar en las elecciones en octubre de 2024, cuando se marcaron un calendario a seguir. Después de esto, han seguido un proceso en el que han establecido los nombres de los candidatos, tanto por provincias, como para presidir la Junta, y han redactado un borrador de programa electoral sobre el que trabajar.

"No vamos a seguir con ningún tipo de incertidumbre", ha asegurado Maíllo a preguntas de los medios de comunicación sobre un posible acercamiento de Podemos tras el anuncio de la convocatoria. Así, el líder nacional de Izquierda Unida ha vuelto a poner en manos de los morados la decisión de concurrir a las autonómicas en coalición, como ocurrió en 2022, o en solitario.

El fantasma de lo ocurrido en 2022

Desde Por Andalucía ya han reiterado en múltiples ocasiones que no quieren repetir lo que ocurrió en 2022, cuando Podemos se sumó a última hora. El propio Maíllo ha puntualizado este mismo martes que su voluntad es llegar a la campaña "sin dramas de última hora". Hace ahora cuatro años, los candidatos morados tuvieron que ir en las listas como independientes por la tardanza en sumarse a la coalición.

Maíllo, que representará a IU, Sumar e Iniciativa por el pueblo andaluz, ha puntualizado que Por Andalucía es "el único proyecto unitario que hay en el campo de la izquierda". De hecho, aunque ha señalado que en ella se pueden integrar "más organizaciones", ha aclarado que "lo tienen que decidir el resto de organizaciones" y ha subrayado que algunas, como Podemos, "están dentro, basta con que no se salgan".

Pese a esta situación y ante las preguntas de los medios sobre la posibilidad de variar las listas si los de Ione Belarra deciden sumarse a esta propuesta, Maíllo ha querido aclarar que el proyecto de Por Andalucía "no puede parar y menos ahora con las elecciones en marcha". "La coalición por Andalucía está haciendo un trabajo serio", ha insistido el candidato a la presidencia.

Podemos evita pronunciarse

Desde Podemos han evitado responder las preguntas de este medio al respecto. El candidato, Juan Antonio Delgado, ha rechazado dar una rueda de prensa, como han hecho el resto de partidos. La formación se ha limitado a enviar una nota de prensa y un audio en el que el candidato asegura que en su partido están "encantados" de la convocatoria y explica que tienen ya su programa electoral, sus candidatos y sus listas.

La candidatura se presentó hace dos semanas en solitario y desde la capital rechazan revalidar la coalición Por Andalucía y aseguró que solo ellos representan "la izquierda fuerte". En Madrid, Belarra, que aboga por marcar sus propias condiciones, señaló que "alguien tiene que de levantar de verdad la bandera del 'no a la guerra', y Juan Antonio Delgado sabe cómo hacerlo".

En este medio, Delgado defendía hace solo unos días que "siempre" hay partido y aplaudía el trabajo que había realizado el grupo parlamentario estos últimos cuatro años. Sin embargo, no dan pasos en pos de un acercamiento con sus hasta ahora compañeros de bancada. La fecha límite para registrar una coalición de cara a los comicios es el próximo lunes 6 de abril, justo después de la Semana Santa.