Un 17M electoral entre ferias y romerías: el Parlamento andaluz se disuelve y la campaña arrancará el 1 de mayo

Las elecciones andaluzas ya están oficialmente convocadas. Tras el anuncio realizado por el presidente Juanma Moreno este lunes, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del martes ya ha publicado el decreto por el que se disuelve el Parlamento autonómico y se fija el domingo 17 de mayo como la fecha de unos comicios en los que Juanma Moreno aspira a revalidar su mayoría absoluta ante un PSOE que busca frenar la caída que le apuntan las encuestas y un Vox que pretende consolidar el crecimiento que ya ha experimentado en otras autonomías.

Con la publicación del decreto el Parlamento andaluz queda oficialmente disuelto desde este martes 24 de marzo y, por tanto, el Gobierno andaluz entra en la fase de 'apagón electoral'. Es decir, quedan prohibidos hasta las elecciones todos los actos publicitarios e institucionales con tintes electorales como puedan ser inauguraciones, presentaciones o campañas en medios. Este es el motivo del 'sprint' protagonizado por Juanma Moreno durante las últimas semanas. Esta limitación no sólo afecta al Ejecutivo autonómico, también al resto de administraciones con presencia territorial en Andalucía como ayuntamientos o el propio Gobierno de España.

Del mismo modo, se suspende la sesión plenaria de esta semana, que estaba previsto que fuera la última de la legislatura. Esto deja en el cajón cuatro iniciativas legislativas que tendrán que retomarse después del verano en el siguiente periodo de sesiones: la Ley de Turismo Sostenible, la Ley de Ciencia y las leyes que crean los colegios profesionales de pedagogía y detectives privados.

El calendario

Con la disolución del Parlamento, Andalucía entra en un periodo de pre campaña, clave para la elaboración de las candidaturas, un pulso interno de gran tensión. Vox llega a este punto sin ni siquiera tener resuelto quien es su cabeza de lista aunque con la confianza de que su marca está por encima de cualquier nombre; la coalición de izquierdas de Por Andalucía sigue en pleno debate sobre la posible repetición de la unión con Podemos mientras que el PSOE debe ahora conjugar sus siempre complejos equilibrios internos. El único escenario más calmado es el del PP aunque siembre se abrirán debates en las estructuras provinciales sobre los puestos de salida y especialmente la figura de los consejeros.

La elección de la fecha ha estado marcada además por el calendario festivo de Andalucía. El 17 de mayo es una fecha "limpia" como la describió el presidente andaluz dentro de la compleja primavera andaluza. Tras la Semana Santa llega la Feria de Abril, la Romería del Rocío y la Feria de Córdoba un marco que tradicionalmente complica las elecciones en este periodo como ya ocurrió en 2022 o cada cuatro años en los comicios municipales. Pero ha sido la opción elegida porque el mes de junio de este 2026 está condicionado por la visita del Papa a España y después por una subida de las temperaturas que hace difícil garantizar una presencia masiva ante las urnas.

La ley electoral establece entre 15 y 20 días desde la convocatoria para la presentación de las candidaturas cerradas. Es decir, entre el 8 y el 13 de abril, en plena Semana Santa. En caso de ser coaliciones el plazo es incluso inferior. Deben estar cerradas el 3 de abril, fecha clave en el caso de Por Andalucía y Podemos. A partir de ahí serán proclamados cuando hayan pasado 27 días desde la convocatoria electoral, es decir, el 20 de abril.

Poco después, el día 1 de mayo arrancarán oficialmente los quince días de la campaña electoral en Andalucía. Finalizarán el 15 de mayo a las 00.00 horas. La campaña electoral, por tanto, comenzará con el Día del Trabajo, una jornada tradicional de movilización de los sindicatos y de los partidos de izquierda, y se desarrollará antes de la visita del Papa León XIV a España.

Una vez que se celebren las elecciones, los partidos tendrán un periodo de casi un mes para negociar y fijar los acuerdos necesarios. La sesión constitutiva de la nueva legislatura será el 11 de junio a las 12 horas. De esta forma, el presidente podrá ser elegido antes del verano tal y como planteó el propio Juanma Moreno en su comparecencia pública del pasado lunes.