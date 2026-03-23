Juanma Moreno convoca las elecciones andaluzas para el domingo 17 de mayo

Avance

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes la disolución del Parlamento andaluz y la convocatoria de elecciones andaluzas el próximo domingo 17 de mayo. "Es una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible", ha manifestado el presidente andaluz, quien ha defendido la necesidad de llegar al verano con "el horizonte político despejado" y afrontar los próximos meses "con plena capacidad política e institucional" en el actual y complejo contexto económico.

Moreno convoca, como siempre dijo, después de agotar una legislatura de cuatro años y pone fin a las quinielas sobre el futuro de la comunidad y acerca de si la convocatoria sería en mayo o en junio. Finalmente, el presidente andaluz se ha decantado por adelantar lo máximo posible la cita con las urnas y sorteando algunas fiestas importantes en la comunidad. En Córdoba, las elecciones coincidirán con el último domingo del Concurso de Patios.

El presidente andaluz ha reconocido que durante estos meses han sido varias las voces dentro de su partido que lo habían animado a adelantar las elecciones: "Hacerlo hubiera sido legítimo y legal, pero siempre tuve claro que había que llegar hasta el final de la legislatura", algo que no ocurría en Andalucía desde el año 2012. "Soy de los que piensan que la política no solo hay que aplicar la ley, sino también la ética".

Balance de legislatura

"Han sido cuatro años intensos en los que nuestra tierra ha avanzado y ganado en solidez", ha asegurado el presidente andaluz en una comparecencia convocada por sorpresa esta misma tarde y en la que ha aprovechado su intervención para poner en valor el trabajo desarrollado por el Partido Popular los últimos 7 años con "aciertos y errores", ha admitido, "pero siempre actuando con honestidad y rigor".

En esta línea, el dirigente andaluz ha destacado "la estabilidad" política de la región y situado a Andalucía como "el tercer motor económico" en España en competencia económica y ha sostenido que hoy Andalucía tiene "unos servicios públicos más sólidos y donde se sigue creciendo en empleo en todos los ámbitos: empleo juvenil o femenino y, aunque quedan cosas por hacer, por primera vez hay tres millones y medio de andaluces dados de alta en la Seguridad Social".