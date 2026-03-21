Cuenta atrás para Semana Santa: Málaga y Huelva aceleran la recuperación de sus playas tras los temporales

Las secuelas del tren de borrascas siguen muy presentes en la costa andaluza, pero la cuenta atrás para Semana Santa ya obliga a acelerar los trabajos. El Gobierno de España comenzará el próximo lunes 23 de marzo las obras de emergencia en las playas de Málaga, al tiempo que varios municipios del litoral de Huelva intensifican labores de limpieza, reparación de accesos y aportes de arena para llegar en las mejores condiciones posibles al arranque de la temporada turística.

Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, el Ejecutivo invertirá 1,3 millones de euros en actuaciones de emergencia a través de la Demarcación de Costas para adecuar las playas malagueñas tras los daños ocasionados por los temporales del pasado mes de febrero. A ello se suma, ha recordado, el paquete de 2.000 millones de euros recogido en el Real Decreto-ley 5/2026, destinado a ayudas para ayuntamientos con infraestructuras y servicios municipales afectados en el litoral.

Salas ha defendido que el Gobierno actúa “en una doble vertiente”: por un lado, con la recuperación del estado natural de las playas mediante aporte de arena para corregir las basculaciones de poniente; y por otro, con apoyo económico a los municipios que hayan sufrido daños en instalaciones y servicios costeros. “Ya están contratados los trabajos y el lunes darán comienzo”, ha subrayado.

El subdelegado también ha puesto en valor la respuesta estatal ante los temporales y ha enmarcado estas actuaciones en una estrategia más amplia de protección del dominio público marítimo-terrestre, especialmente frente a una erosión litoral agravada por los efectos del cambio climático. En esa línea, ha recordado que el pasado año se ejecutó en la provincia de Málaga “el mayor contrato de mantenimiento de la historia”, con 2,1 millones de euros financiados con fondos Next Generation, y ha cifrado en 4,5 millones de euros las inversiones en obras de emergencia realizadas entre 2022, 2023 y 2024, a las que ahora se suman los 1,3 millones de 2026.

Daños millonarios en Huelva antes de la campaña turística

En paralelo, la costa de Huelva afronta también una intensa carrera contrarreloj para que las playas estén listas en una de las fechas con mayor afluencia de visitantes. Este año, sin embargo, el esfuerzo de los ayuntamientos ha sido mayor por el impacto acumulado de los últimos temporales.

Uno de los puntos más castigados ha sido Matalascañas. La borrasca Francis afectó el pasado enero a parte del paseo marítimo y su reparación se estima en 12,5 millones de euros, según las valoraciones técnicas trasladadas por el Ayuntamiento. En el conjunto del municipio, los daños ascienden ya a 20 millones de euros.

El Consistorio mantiene una obra de emergencia en el paseo para garantizar su funcionalidad, aunque no estará terminada hasta, al menos, julio. Mientras tanto, ha reforzado las tareas de limpieza, retirada de enseres, mejora de accesos y cribado intensivo de la arena. A ello se suma el proyecto estatal para la aportación de 70.000 metros cúbicos de arena en la playa de Matalascañas, unos trabajos retrasados por los temporales y que concluirán en verano, aunque gran parte del litoral presenta ya una imagen aceptable de cara a Semana Santa.

Otra de las zonas más afectadas ha sido Punta Umbría, especialmente El Portil, donde se han registrado pérdidas de arena, daños en construcciones y episodios de especial tensión durante el paso de la borrasca Leonardo, cuando varios vecinos tuvieron que ser desalojados. El Ayuntamiento ha activado una obra de emergencia para proteger la primera línea de playa y trabaja además en la retirada de arena acumulada en caminos, la limpieza extraordinaria del frente costero y la recuperación de accesos y servicios.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha advertido de que la situación en El Portil obliga a seguir actuando “con mucha precaución” por la presión del mar sobre la costa. También ha reclamado al Gobierno medidas estructurales, al lamentar que en algunos tramos “no haya playa cada vez que sube la marea ni cuando hay temporales”. El municipio asegura haber invertido ya más de dos millones de euros en este núcleo, incluyendo también el asfaltado de calles dañadas.

Aportes de arena y limpieza en Isla Cristina, Ayamonte, Cartaya y Lepe

En Isla Cristina, el alcalde Jenaro Orta ha señalado que, aunque el municipio cuenta con más de diez kilómetros de litoral y los daños se concentran en una parte “mínima”, se ha actuado en la Playa Central y el Camino de Santana, además de levantar una escollera en la zona de levante para frenar nuevos efectos de los temporales. El Ayuntamiento ha desarrollado durante estas semanas trabajos de limpieza, desbroce, reparación de pasarelas, aportación de arena y refuerzo de personal.

Además, se ha confirmado una actuación urgente que permitirá aportar más de 16.000 metros cúbicos de arena en las próximas semanas, previsiblemente después de Semana Santa, con la vista puesta en que las playas lleguen en condiciones óptimas a la temporada alta.

En Ayamonte, y en especial en Isla Canela, se están retirando restos vegetales como cañas, ramas y troncos acumulados tras la borrasca Leonardo y los desembalses de varios pantanos durante febrero. Los trabajos, iniciados en San Bruno y extendidos hasta Punta del Moral, incluyen también la reposición de vallados y nuevas tareas de adecuación para la campaña de Semana Santa.

También Cartaya ha reconocido daños “importantes” en pasarelas y accesos, junto a la falta de arena en algunas zonas, por lo que prepara una reposición de entradas para facilitar la llegada a la playa.

En Mazagón, compartida por Palos de la Frontera y Moguer, la incidencia ha sido menor y se abordará un acondicionamiento habitual para estas fechas. Entre las intervenciones previstas figura la mejora del acceso desde la playa del Parador, con retirada de residuos y compactación de arena para reforzar la seguridad de los usuarios.

Por su parte, Lepe activará en La Antilla el dispositivo del Plan de Playas al 60% desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, operativo que continuará todos los fines de semana hasta el 15 de junio, cuando funcionará al cien por cien. La concejala de Playas y Turismo, Elena Vélez, ha explicado que habrá vigilancia de Protección Civil, aseos públicos en funcionamiento y trabajos continuos de mantenimiento, poda y limpieza. En este enclave, los temporales no han provocado un castigo tan severo como en otros puntos de la costa.

Con la Semana Santa a las puertas, el estado de las playas se ha convertido en una prioridad para administraciones y ayuntamientos. La recuperación del litoral no solo afecta a la imagen turística de Andalucía, sino también a la seguridad, la economía local y la capacidad de respuesta ante futuros temporales, en un contexto en el que la erosión costera deja de ser un problema puntual para convertirse en un desafío cada vez más estructural.