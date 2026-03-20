Las guarderías se plantan ante la Junta de Andalucía tras el anuncio de plazas gratis desde un año: se movilizarán para exigir financiación

Las guarderías andaluzas están en pie de guerra contra la Junta de Andalucía. Las escuelas infantiles se han plantado ante los últimos anuncios de la Consejería de Educación para el próximo curso: escolarización gratis para los niños de entre uno y dos años, pero manteniendo el precio que se les paga por la plaza, que lleva congelado desde 2020.

Algunas asociaciones representantes de estas escuelas entendieron que "este anuncio supone una absoluta falta de respeto a las organizaciones empresariales convocadas" a una reunión para el día de ayer con el vicecosejero de Desarrollo Educativo y FP, Pablo Quesada. "Habíamos acudido a la reunión a recibir una propuesta de subida y no el anuncio de que no tienen intención de revisar el precio/plaza", señaló este jueves el presidente de CEI-A, José Luis Victorio.

Además, había prevista una reunión para la próxima semana entre los representantes de las escuelas y la Consejería. La misma ha quedado aplazada hasta después de Semana Santa.

Como reacción a todo lo ocurrido, las escuelas infantiles están comenzando a organizarse para llevar a cabo distintas protestas para la próxima semana. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, tratan de coordinarse para realizar concentraciones lunes o jueves frente a la Consejería de Educación en Sevilla. También está sobre la mesa acudir el miércoles a San Telmo, sede de la presidencia, e incluso al Parlamento de Andalucía.

Entre las posibilidades que se están barajando también están estudiando un paro durante la Semana Santa. Según ha informado una de las asociaciones presentes en la mesa de negociación, se podría llevar a cabo un posible cierre de los centros de educación infantil los próximos días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, coincidente con lunes, martes y miércoles santo. Esta última decisión se toma por el bajo precio público que abona la Junta de Andalucía a los centros, por debajo de los costes reales del servicio que prestan, según denuncian. Además, en el comunicado enviado a los afiliados se insiste en que la decisión por el momento no es definitiva.

El anuncio de la gratuidad de 1 a 2 años ha sido una decisión acelerada. En 2024, la Junta se dio un plazo de seis años para completar su implantación en todo el ciclo de 0 a 3 años. Ese calendario se ha acortado de forma significativa, coincidiendo con la recta final de la legislatura y el inicio del ciclo preelectoral en Andalucía. Según anunció Moreno Bonilla, el presidente disolverá el Parlamento de Andalucía antes de final de abril, en menos de mes y medio.

El precio, congelado desde 2020 hasta 2027

El sector de las Escuelas Infantiles adscritas a la Junta de Andalucía está conformado por 1.483 centros. La Consejería de Educación paga a los mismos 240,53 euros mensuales, más 92 euros en los casos que hay comedor, por cada alumno matriculado. Este precio no se ha actualizado desde hace seis años y, según ha podido saber este periódico, la Junta de Andalucía ha informado a los centros de que tampoco se hará un cambio para el próximo año: la actualización se llevaría a cabo en el curso 2027/2028, aunque todavía está pendiente la negociación del aumento del importe de la plaza.

Llevan años reclamando un aumento del precio de la plaza, pero ahora denuncian una situación "crítica". De hecho, la tensión en el encuentro llevó a que la mayoría de las asociación se levantaran y abandonaran la reunión concertada para este jueves.

La presidenta de la asociación TECEI 03, Josefina de la Torre, ha expuesto a este periódico que ya hay Escuelas Infantiles que les han anunciado el cierre, al no poder asumir los costes el próximo curso. "Hace insostenible el funcionamiento de los centros. No podemos seguir soportando con los precios de septiembre del 20. Estamos un poco cansados", afirma De la Torre.

Fuentes de la Asociación AEIOU, que representa a escuelas infantiles adheridas al programa de ayudas de la Junta de Andalucía, adviertieron de que la falta de actualización del precio por plaza está comprometiendo la viabilidad económica de muchos centros. "No podemos seguir asumiendo este precio. Todo ha subido: el SMI, el alquiler, el IPC, la alimentación... Todo es más caro para nosotros, pero seguimos recibiendo el mismo importe que hace seis años", señalan a este periódico.

Desde la Asociación de Escuelas Infantiles Unidas remarcas que, a pesar de apoyar la gratuidad, es una medida que "no responde en este momento a las necesidades reales y urgentes del sector".

La viabilidad de los centros

Desde AEIOU sostienen que la congelación del precio por plaza está teniendo ya consecuencias en la red de centros. Según exponen, hay escuelas que, pese a tener todas sus plazas cubiertas, siguen sin alcanzar un equilibrio económico. Otras, con problemas para completar su oferta, han terminado cerrando. Por ello, reclaman a la Junta una mayor cobertura para los centros con la demanda completa y sostienen que la calidad educativa que ofrecen se está manteniendo, en parte, "a costa" de un esfuerzo económico que consideran "insostenible".

La Junta de Andalucía ha planteado una mesa de diálogo para definir el nuevo modelo de financiación de las escuelas infantiles

En la misma línea se ha pronunciado la Asociación de Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), que agrupa a 400 centros concertados. En una nota de prensa, la entidad alude al "desfase" entre el coste real de la plaza y la financiación que reciben los centros. Ese desacuerdo llevó a sus representantes a abandonar la reunión con la Consejería este jueves.