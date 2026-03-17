Los Reyes de España reciben el aplauso de miles de personas en Jaén en su visita por el 1.200 aniversario de su capitalidad

Los Reyes de España han recibido este martes el aplauso de miles de personas durante su visita a Jaén con motivo de los actos programados para conmemorar el 1.200 aniversario de su capitalidad.

La visita, que estaba prevista inicialmente el pasado 29 de abril pero se suspendió al coincidir con el apagón eléctrico que sufrió el país, ha dado comienzo pasado el mediodía en el Ayuntamiento jiennense, donde Felipe VI y doña Letizia han sido recibidos por el alcalde jiennense, Julio Millán.

Posteriormente han saludado al resto de autoridades presentes, entre ellos el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes.

Ya en el interior del Consistorio, los reyes han saludado a los miembros de la corporación jiennense, que les ha obsequiado con un estuche con envases de aceite de oliva virgen extra de la cooperativa Ciudad de Jaén, flores de olivo y hasta un peluche que simboliza la imagen del lagarto de Jaén.

Según ha informado el Ayuntamiento, se les ha entregado una estampa del pintor jiennense Francisco Carrillo, una obra en aguafuerte y aguatinta que representa tres símbolos de la ciudad de Jaén: la Torre del Concejo, que albergó el primer Ayuntamiento de la ciudad, la fuente de los Caños y la leyenda del Lagarto de Jaén.

Los Reyes junto a las autoridades locales, provinciales y autonómicas en los Baños Árabes de Jaén. / José Pedrosa / EFE

El momento más emotivo ha sido el saludo de los reyes desde el balcón del Ayuntamiento a las miles de personas que, desde varias horas antes, llenaban la plaza de Santa María presidida por la catedral.

Posteriormente, los Reyes se han desplazado hasta el Palacio del Condestable, un itinerario de apenas 200 metros en los que han saludado a las personas congregadas, muchos de ellos alumnos de los centros escolares.

Exposición conmemorativa

Allí, en el Palacio del Condestable, los reyes han visitado la exposición Jaén: 825-2025, conmemorativa del 1.200º aniversario de la capitalidad de Jaén. La muestra es un repaso histórico desde que en el año 825, en tiempos de Abd Al-RahmanII, Jaén, que entonces era conocida como la Aurgi hispanorromana y madina islámica de Yayyan pasó a convertirse en capital de la Cora o provincia islámica.

Han saludado también a tres de los chef con Estrella Michelín de la ciudad, Juan Aceituno (Dama Juana), Juanjo Mesa (Radis) y Javier Jurado (Malak).

En el Palacio de Villardompardo, los reyes han tenido la oportunidad de saludar a la artista Lita Cabellut, que esta tarde inaugura en este mismo lugar su exposición "Ver(de) mar de ver(de) tierra".

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Después de saludar a los numerosos vecinos congregados en la plaza Santa Luisa de Marillac, los reyes de España han dado por finalizada su visita a Jaén, que ha durado poco más de dos horas.