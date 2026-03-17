Los hoteleros de la Costa del Sol alertan de un descenso del 26% en reservas por falta de AVE directo entre Málaga y Madrid

Los hoteleros de la Costa del Sol han cuantificado en un 26 % el descenso de las reservas hasta finales de abril al prolongarse las dificultades de acceso ferroviario por la falta de una conexión directa de alta velocidad entre Málaga y Madrid, una situación que "comienza a tener su impacto en el empleo".

La patronal del sector, Aehcos, ha expresado su preocupación por el anuncio de Adif de que esta conexión no se restablecerá al menos hasta finales de abril, por lo que no estará operativa en Semana Santa, debido a los trabajos de reconstrucción tras el derrumbe de un talud en Álora el pasado 4 de febrero a raíz de las intensas lluvias.

Esta situación supone "un nuevo contratiempo" para el sector turístico malagueño, especialmente en "un momento clave para la actividad turística" como es la Semana Santa y el mes de abril, ha señalado.

Trenes de alta velocidad y Media Distancia en la estación de Córdoba. / CÓRDOBA

La prolongación de las dificultades de acceso ferroviario -actualmente es necesario realizar un trayecto en autobús entre Málaga y Antequera- está afectando principalmente a la llegada de visitantes nacionales, que es uno de los principales mercados en estas fechas.

Aehcos, que había cuantificado la retracción de la demanda en un 20 % hasta el 23 de marzo -el anterior plazo dado por el gestor ferroviario-, ha actualizado este martes este descenso de las reservas hasta el 26 %, incluido el impacto hasta abril.

Mayor impacto en la capital y el interior

En el caso de los establecimientos del litoral, la caída de las reservas es de un 18 %, mientras que en el interior ya supera niveles del 25 %.

El mayor impacto se está notando en la capital, donde el descenso de las reservas supera ya el 30 %, según los cálculos de la asociación.

Lo hoteleros han advertido de que la interrupción de la alta velocidad "genera una gran incertidumbre en el sector turístico y está afectando a la planificación de viajes" hacia la Costa del Sol, y ya comienza a tener efectos en el empleo, donde "habrá retraso en las contrataciones y en los llamamientos de los trabajadores discontinuos".

Actualmente, el único operador que mantiene servicios alternativos es Renfe, que realiza transbordos por carretera entre Málaga y la estación de Antequera-Santa Ana, para continuar el trayecto desde allí en tren.

Esta solución ha incrementado "de forma notable" la duración del viaje entre Málaga y Madrid, que supera actualmente las 4 horas y media, cuando anteriormente rondaba entre 2 horas y media y 3 horas de viaje para los servicios directos, ofrecidos entonces, además de Renfe, por los operadores privados Iryo y Ouigo.

Aehcos está cuantificando el impacto económico del retraso en la reapertura de la conexión directa, por el que están "completamente defraudados", ha reconocido el vicepresidente ejecutivo de la asociación, Javier Hernández.

Apartamentos turísticos

También la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) ha expresado su "profunda preocupación" por la falta de AVE directo en Semana Santa, al ser una de las épocas más relevantes del calendario turístico.

Su presidente, Juan Cubo, ha calificado el retraso como "un auténtico jarro de agua fría" para el sector, puesto que "en torno al 60 %" de los visitantes que recibe el destino en estas fechas son turistas nacionales que, en gran medida, se desplazan en tren.

"Tememos que muchos opten por otros destinos mejor conectados, lo que agravará las pérdidas económicas del sector", ha aseverado.