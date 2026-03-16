La Junta anuncia wifi "gratis, de calidad y sin límite de tiempo" en todos los hospitales públicos andaluces

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes la primera red wifi "gratis, de calidad y sin límite de tiempo" en todos los hospitales públicos andaluces. En este proyecto se han invertido 18,5 millones de euros para instalar 18.000 puntos de acceso con tecnología wifi de última generación.

"Está comprobado que estar conectado es muy importante y, sobre todo, estar conectado ayuda a pasar mejor los días en las horas en los hospitales; a reducir el aislamiento que se produce muchas veces en un hospital y a compartir las preocupaciones con los que sientes más cerca: amigos, familiares...", ha expuesto Moreno en la presentación en el Virgen del Rocío del despliegue de la Red Vuela en los hospitales y centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Con la colaboración de Telefónica, Vodafone e Innovasur, el presidente de la Junta ha explicado que la red wifi gratuita en los hospitales --con la que se podrán descargar películas, escuchar música y hacer una videollamada, por ejemplo-- supone "una revolución" tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios, ya que convierte a los hospitales en "centros inteligentes" ya que en ellos hay cada vez más tecnología que funciona con un wifi.

"Es lo que se llama Internet de las Cosas, que permite conectar con sensores las pantallas informativas, los equipos de electromedicina o los propios ecógrafos. Esto significa avanzar en una sanidad mucho más digital y que revierte en un servicio más eficaz e innovador", ha asegurado el presidente Moreno.

Referente en conectividad

En relación con Andalucía Vuela, el presidente andaluz ha recordado que su despliegue en la comunidad ha sido todo "un hito". "Esta red está presente ya en 10.500 sedes públicas, en 430 centros de salud, en colegios, bibliotecas, museos, centros de mayores y sedes judiciales. Tiene en total 122.000 puntos de conexión en todo el territorio de Andalucía", ha desglosado Juanma Moreno en su intervención. De hecho, ya hay 376.000 usuarios registrados desde la puesta en marcha.

"Andalucía es un referente en Europa en conectividad", ha resaltado Moreno, recordando además que este acceso gratuito en los hospitales era un compromiso. "¿Cuántas veces he soñado con el tema de los televisores?", se ha preguntado en voz alta en alusión al acceso gratuito a la televisión en los centros hospitalarios. La Red Vuela cuenta con cifrado en todas las conexiones, "con análisis antivirus continuos y controles periódicos para evitar brechas de seguridad. Nos hemos asegurado de crear un entorno digital que es fiable y está controlado", ha concluido.

Despliegue Wifi en los hospitales

En una nota de prensa, Vodafone España ha informado de que ha realizado el despliegue WiFi en ocho grandes hospitales del SAS que han requerido un esfuerzo equivalente a 7.000 jornadas de trabajo y la instalación de 442 switches o concentradores de múltiples equipos, unas cifras que reflejan la envergadura técnica del despliegue. El caso del Hospital Universitario Virgen del Rocío resulta "especialmente significativo" porque se trata de uno de los complejos hospitalarios más grandes de España, compuesto por 20 edificios, en los que se han instalado cerca de 1.700 puntos de acceso WiFi y una gran parte del cableado total de los hospitales, así como 163 concentradores. Por su parte, el Hospital Regional Universitario de Málaga cuenta ahora con más de 430 puntos de acceso Wifi en sus cinco sedes. "La complejidad del entorno hospitalario ha exigido una planificación minuciosa para garantizar en todo momento la continuidad asistencial".

Desde el punto de vista tecnológico, en el lote desplegado por Vodafone, la arquitectura de la solución Wi-Fi puede gestionar hasta 3,2 terabytes por segundo de datos de forma agregada, una capacidad suficiente, por ejemplo, para descargar unas 640 películas en calidad 4K en un solo segundo, o transferir el contenido completo de unos 50 iPhones de 64GB en ese mismo segundo. También equivaldría a transmitir simultáneamente más de un millón de videollamadas en alta definición o a mover 100 millones de canciones en poco más de un minuto.

La red WiFi protege a sus usuarios con los sistemas de seguridad más avanzados del mercado, incluidos firewalls que filtran y bloquean cualquier amenaza antes de que acceda a la red. La gestión se realiza de forma híbrida desde la nube de Vodafone y desde el centro de datos de la Junta de Andalucía. Para garantizar el funcionamiento ininterrumpido, la infraestructura cuenta con trece servidores redundantes activos las 24 horas del día. En caso de que uno fallara, los demás asumirían su carga de forma automática. Además, los datos viajan por canales cifrados e independientes para impedir accesos no autorizados.

José Miguel García, CEO de Vodafone España, ha señalado que "conectar más de 600 centros sanitarios en toda Andalucía ha sido un reto de ingeniería enorme por la complejidad de los entornos hospitalarios, donde no puede interrumpirse ni un segundo la actividad asistencial. Con este proyecto, de la mano de la Junta, queremos que cualquier paciente ingresado, cualquier familiar que acompaña a un ser querido o cualquier profesional sanitario tenga acceso a una conectividad WiFi de calidad, gratuita y segura".