Los hoteleros de Málaga, tras conocer que no se retomará la conexión ferroviaria para Semana Santa: "Es una muy mala noticia y va a ser crítico, sobre todo para el turismo nacional"

En vísperas de Semana Santa y a las puertas del inicio de la temporada turística en Málaga, se ha conocido esta mañana que la vía afectada por la caída del talud en Álora no estará arreglada para la fecha prevista, el 23 de marzo. El sector hotelero se ha pronunciado nada más conocer la noticia: "Es una muy mala noticia y va a ser crítico, sobre todo para el turismo nacional".

El presidente de Aehcos, José Luque, ha manifestado que, aunque "tenemos un aeropuerto que sigue creciendo y es una alternativa", es una "gran mala noticia" porque desconoce si habrá infraestructura aérea para compensar la pérdida económica que supone para los hoteleros. Luque ha aprovechado para lanzar un mensaje que mire hacia el futuro: "Nos debe hacer reflexionar sobre lo caro que es no mantener la infraestructura, revisarla y profesionalizar las personas que se encargan de ello". Ha insistido, se tendrá que "recalcular" la estimación de daños.

Las reacciones políticas no han cesado esta mañana tras la comparecencia del presidente de Adif en Álora. Desde la Junta de Andalucía aseguran que la noticia cae "como un jarro de agua fría" y apelan a los gestos que debe tener el Gobierno de España con una provincia que, insisten, "es la última del orden de prioridad". Patricia Navarro ha ofrecido una medida al Estado: "La no subida de la tarifa del peaje de la AP-7 en esta Semana Santa, que creo que dura ese incremento del precio de la tarifa más de 10 días".

La delegada de la Junta en Málaga ha reivindicado que, aunque no sería una manera de compensar al sector, sí sería un gesto que ahora más que nunca necesita la ciudad y la industria turística. "Albergábamos la esperanza de que el presidente de Adif viniera hoy a dar buenas noticias, sobre todo a manifestar que se iban a cumplir los compromisos", ha manifestado.

Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, ha pedido "ceses o dimisiones" y ha vaticinado que el incumplimiento de las fechas previstas para la reparación de la vía "va a perjudicar notablemente a la campaña turística de Semana Santa", una situación que, cree, provocará "la pérdida de decenas de millones de euros y de muchos empleos, así como perjudicar a miles de empresas y ciudadanos de Málaga que tienen en el AVE un modo de transporte habitual". Insisten, unas cifras que hay que recalcular.