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Conexión por AVE

Córdoba seguirá sin trenes de alta velocidad con la provincia de Málaga en Semana Santa

Adif avanza que la complejidad de las obras impedirá la reapertura del trazado por Álora al menos hasta finales de abril, por lo que los pasajeros deben completar el trayecto desde Antequera en autocar

Reparación del AVE entre Málaga y Madrid a la altura de Álora

Reparación del AVE entre Málaga y Madrid a la altura de Álora / La Opinión

Fran Extremera

Córdoba seguirá sin conexión por alta velocidad con Málaga en Semana Santa. hasta ese momento, al menos, seguirá en obras el trazado a la altura de Álora hasta finales de abril, cuando se hayan cumplido tres meses del fatídico accidente de Adamuz, que le costó la vida a casi medio centenar de personas.

Esta nueva fecha significa un nuevo retraso sobre la fecha inicialmente prevista de restablecimiento -23 de marzo-, una interrupción de la circulación que obliga a que el trayecto entre Málaga y la estación de Antequera-Santa Ana se realice por carretera, mientras que desde allí hasta Córdoba y Madrid los usuarios viajan en tren. Lo mismo ocurre con los trenes que salen o pasan por Córdoba en dirección a Málaga, ya que desde Antequera deben continuar por carretera.

Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif.

Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif. / Álex Zea

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha visitado este lunes los trabajos de reparación de un talud y de los muros de contención que, como consecuencia de las lluvias, sepultaron esta importante infraestructura y mantienen impracticables las vías férreas.

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Así ha podido constatar sobre el terreno la dificultad técnica que durante las primeras semanas imposibilitó la rápida puesta en marcha de las obras.

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