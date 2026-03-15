Violencia de género
Casi 15.000 madres andaluzas viven bajo protección policial
La mayor parte de las víctimas se concentran en las mujeres de 31 a 45 años, que reúne la mitad de los casos activos del Sistema VioGén
Victoria Flores
Andalucía lidera el ranking nacional de casos incluidos en el Sistema VioGén y casi 15.000 casos activos son madres. Las mujeres de 31 a 45 años concentran casi la mitad de los casos de violencia de género en la comunidad. Según VioGén, en febrero había 13.094 casos activos. Cabe destacar que esta cifra supone 30 casos menos de los que había en enero en esta franja de edad, cuando se registraron 13.122.
Tras esta franja de edad se ubican las mujeres de 46 a 64 años, donde se concentran 6.798 casos y las jóvenes de 18 a 30 años, donde se registran 6.455 casos. En total, son 27.376 los casos activos en la comunidad autónoma, de los cuales seis se encuentran en riesgo extremo, según apuntan los datos del Ministerio de Igualdad. De hecho, Andalucía lidera el ranking nacional de mujeres en activo en el sistema.
Solo en 2025, en Andalucía se registraron 11 asesinatos machistas, el 30% de los ocurridos en todo el país, pese a suponer solo el 20% de la población. Esta situación puso en alerta a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que lamentó que les «preocupa especialmente» la situación de la comunidad, que este año suma tres víctimas confirmadas. «Nos ha hecho reforzar la relación y la interlocución con Andalucía», insistió.
Mujeres con menores
El Ministerio del Interior, del que depende VioGén, incluye en su informe mensual también que en 26.668 casos se ha practicado la valoración policial del riesgo a la víctima, conforme al vigente Protocolo 2025.
De esta forma, el documento distingue entre los casos de especial relevancia y aquellos que tienen niños a su cargo, para los que el sistema incluye una diligencia automatizada, adjunta al informe. Una atención especial merecen los casos de las madres que se encuentran en esta situación de protección.
Solo en Andalucía hay 14.954 mujeres con niños a su cargo que están entre los casos activos. Así, los casos de mujeres con niños que se encuentran en situación de riesgo alcanzan ya los 304 y si se mira el número de casos que hay de especial relevancia, las cifras se disparan hasta los 2.809.
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