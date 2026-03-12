Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuesta del IECA

El 39 % de los jóvenes andaluces relaciona el acceso a la vivienda con problemas de salud

El 82% de los encuestados ve difícil encontrar precios asequibles en su zona de residencia

Jóvenes ante el escaparate de una agencia inmobiliaria.

Jóvenes ante el escaparate de una agencia inmobiliaria. / XOAN REY

EFE

Redacción

El 39 % de los jóvenes andaluces (de 25 a 34 años) considera que comprar o alquilar una vivienda le genera un problema que afecta a su salud, a lo que se suma la inestabilidad o falta de oportunidades laborales, factor que daña el bienestar físico del 29,6 % de ellos. Así se refleja en la Encuesta Social 2025. Bienestar y calidad de vida de la población andaluza elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), cuyos trabajos de campo se hicieron entre octubre de 2025 y enero de 2026 con más de 5.000 encuestas a residentes en Andalucía.

El 82,8 % de la población considera así que no es fácil encontrar una vivienda a un precio razonable en su zona de residencia, porcentaje que aumenta a cerca del 88 % en el grupo de 25 a 34 años y de 35 a 44, que afirma que en la actualidad no es fácil acceder a una vivienda con un precio asequible.

El 30,7% de la población andaluza reconoce que su propio estado de salud, o el de personas de su entorno, constituye un problema que afecta directamente a su bienestar físico o emocional. Le sigue no llegar a fin de mes, lo que supone un problema para el 23,2% de las personas encuestadas.

En tercer lugar, el acceso a la vivienda (compra o alquiler) afecta negativamente a la salud del 17,1 % de la población. La vivienda es, precisamente, el problema que presenta mayores contrastes según el grado de urbanización, afectando al 18,1% de quienes residen en ciudades frente al 11,9 % de los habitantes de zonas rurales, lo que supone una diferencia de 6,2 puntos porcentuales.

