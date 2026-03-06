La Junta de Andalucía convocará por fases las oposiciones de 2026 para la Administración General: saldrán 2.500 plazas

Tras la convocatoria de las 410 plazas de promoción interna, la Consejería de Función Pública trabaja ya en las distintas convocatorias de plazas de la Administración General de la Junta de Andalucía. En total, se van a convocar al menos 2.566 plazas de turno libre correspondientes a la oferta pública de empleo de 2025, una cifra a la que se añadirán algunas no cubiertas del proceso de 2024. Estas se suman a las plazas de profesorado ya convocadas y a las del Servicio Andaluz de Salud, previstas a lo largo del año. En total, saldrán más de 20.000.

Desde la Consejería de Función Pública confirman que las convocatorias de oposiciones se realizarán durante este año 2026, aunque divididas en varios procedimientos y con fechas distintas. De esta forma, se irán aprobando a lo largo del año. Las primeras están previstas "próximamente".

La oferta de empleo público de 2025, en la que se basarán las oposiciones de la Administración General está conformada por 976 plazas de personal funcionario, 1.526 laborales y 64 de personal laboral indefinido no fijo. El 10% están reservadas para personas con discapacidad.

Estas son las principales plazas por categorías

Entre las 1.526 plazas de personal laboral, la mayor oferta corresponde a Personal de Servicios Generales, con 310 plazas, seguida de Personal de Limpieza y Alojamiento, con 286, y de Personal Técnico en Integración Social, con 188. También destacan Monitor Escolar, con 151 plazas; Auxiliar de Cocina, con 104; y dos categorías que alcanzan las 89 plazas cada una: Técnico Superior en Educación Infantil y Personal Asistente en Restauración.

En el ámbito del personal funcionario, la categoría con más plazas es la del Cuerpo Administrativo, con 216 plazas, seguida del Cuerpo Superior Facultativo, con 173; el Cuerpo Superior de Administración, con 162; y el Cuerpo Técnico Facultativo, con 158. Por detrás aparecen la especialidad de Administración General del Cuerpo Superior de Administración, con 103 plazas; el Cuerpo de Gestión Administrativa, con 82; y la especialidad de Administración General del Cuerpo de Gestión Administrativa, con 77.

Dentro del bloque de personal laboral indefinido no fijo, la categoría con mayor oferta es también Personal de Servicios Generales, con 12 plazas, seguida de Técnico Superior en Educación Infantil, con 6; y de Personal Técnico en Integración Sociocultural, con 4.

Convocatoria de promoción interna

La Junta de Andalucía ya ha convocado las oposiciones de promoción interna para el cuerpo de funcionarios con un total de 410 plazas. Los aspirantes podrán presentar sus solicitudes desde este jueves 5 de marzo hasta el día 18 del mismo mes.

El total de 410 plazas ofertadas forma parte de un proceso de promoción interna para los funcionarios que ya se encuentren ejerciendo en la Junta de Andalucía. En total, se lanzan 108 plazas de superiores de administración (A1), otras 150 de personal de gestión administrativa (A2) y 152 administrativos (C1). Del total de plazas convocadas, se reservan un total de 36 para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%. Son 10 plazas para superiores de administración, 13 destinadas a gestión administrativa y otras 13 para el cuerpo de administrativos.