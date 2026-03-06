Cuenta atrás para acreditar el B2: la nueva ley universitaria de Andalucía entrará en vigor en marzo 2026

El B2 será obligatorio para los universitarios andaluces próximamente. La entrada en vigor de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) se hará efectiva tras su publicación en BOJA después de haber sido aprobada en el Parlamento de Andalucía, gracias a la mayoría absoluta del PP y pese a las críticas de parte de la comunidad universitaria, donde solo cuatro de cada 10 jóvenes tienen el título.

El objetivo de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación con esta nueva norma es "modernizar" y "hacer más competitiva" la universidad andaluza. Para conseguirlo, la cartera que dirige José Carlos Gómez Villamandos, considera fundamental que a los alumnos el First Certificate. Todo pese a que en el debate de la comisión parlamentaria, tanto alumnos como profesores la pusieron en duda.

La norma apunta que para poder obtener un título universitario en la comunidad autónoma se tendrá que acreditar "títulos universitarios oficiales nunca podrán ser inferior al nivel B2" según la clasificación establecida por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Para ello, los centros "podrán integrar enseñanzas de idiomas en los planes de estudios y potenciarlas en sus planes de fomento del plurilingüismo".

La medida no será real hasta 2029

Hasta ahora, el sistema universitario andaluz exigía la obtención de un título B1, el nivel inferior. Esta situación ha provocado que instituciones como la Universidad de Sevilla tengan una bolsa de hasta 600 alumnos que no se gradúan porque no tienen este título en ningún idioma. La medida se preguntó en el Barómetro del Centra, donde el 59% de los alumnos apoyaban mantener los requisitos actuales.

Aunque la nueva normativa para las universidades de la comunidad autónoma sea real desde este mismo mes de marzo, el requisito del idioma no llegará hasta 2029. Así, los alumnos que actualmente cursan su grado no tendrán que acreditar un nivel avanzado en una lengua extranjera durante este y los próximos dos cursos. El objetivo es que los institutos mejoren sus niveles de idiomas.

Por ahora, solo el 40% de los alumnos de los centros públicos en Andalucía tienen una titulación B2 o superior. Los primeros en ser objeto de la obligatoriedad del título de idiomas serán los alumnos nacidos en 2011, que en este momento cursan 3º de Educación Secundaria. Sin embargo, este requisito no será exclusivo para los alumnos, sino que también afecta al acceso del profesorado ayudante doctor y contratado doctor.

Programa de ayudas

La obligatoriedad del B1 llegó a Andalucía en 2010 de forma paulatina tras la instauración del Plan Bolonia. De primeras, este cambio en los requisitos supuso un conflicto en un sistema en el que los que hablaban idiomas eran una minoría. 17 años después, esta acreditación se ha convertido en un mero paso más para obtener el título universitario, después de múltiples planes de impulso y ayudas.

Para reducir el impacto que esta medida puede provocar en los bolsillos de muchas familias andaluzas, la Junta incorporará ayudas específicas para que los jóvenes de la comunidad puedan obtener clases de refuerzo. Además, el Gobierno andaluz incluirá en el modelo de financiación universitaria a "cobertura necesaria" para poder establecer programas de becas y ayudas específicas para alcanzar este objetivo.

En coordinación con las universidades, la Junta fomentará los programas de movilidad internacional que puedan resultar de ayuda para la mejora de la capacitación lingüística del estudiantado, del profesorado y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios. Los centros deberán contar con un plan de plurilingüismo que impulse la impartición de la docencia en una lengua oficial de la Unión Europea y la obtención de títulos.